Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: KCN Phú Đa, Phú Vang

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Quản lý hệ thống máy tính, cài đặt khắc phục sự cố và nâng cấp máy tính, máy in, máy chấm công.
- Quản lý bảo trì khắc phục sự cố và nâng cấp hệ thống mạng nội bộ văn phòng và mạng internet wifi cho khách.
- Quản lý dữ liệu nhân viên và hỗ trợ hướng dẫn nhân viên sử dụng hệ thống máy tính và phần mềm.
- Cài đặt, bảo trì phần mềm nghiệp vụ công ty, hệ thống email , phầm mềm chấm công, phần mềm quản lý thiết bị.
- Cài đặt bảo trì hệ thống camera.
- Quản lý tài sản, mua sắm thiết bị CNTT.
- Báo cáo đề xuất phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty và phối hợp triển khai thực hiện các dự án đó với các nhà cung cấp.
- Xây dựng quy trình vận hành, quy định nội bộ liên quan đến hoạt động CNTT.
- Phối hợp các phòng ban rà soát điều chỉnh cải tiến các nghiệp vụ theo hướng tin học hóa, tăng hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Định kỳ và đột xuất báo cáo các hoạt động công việc..

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Ngành Công Nghệ Thông tin Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí IT ít nhất 1 năm Siêng năng, chịu khó
Tốt nghiệp Ngành Công Nghệ Thông tin
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí IT ít nhất 1 năm
Siêng năng, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ Hỗ trợ tiền chuyên cần, xăng xe lên đến 800.000VNĐ/tháng Thưởng lương tháng 13
Tham gia BHXH đầy đủ
Hỗ trợ tiền chuyên cần, xăng xe lên đến 800.000VNĐ/tháng
Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ

CÔNG TY TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công Nghiệp Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

