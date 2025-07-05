Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tháp D1, Tòa nhà 6th Element, Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Hiểu và phân tích yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế test plan, test design và testcases bằng tiếng Nhật.

Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả.

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive.

Thực hiện review testcases, kết quả test của các thành viên trong nhóm.

Tham gia đào tạo về quy trình, kỹ năng testing cho các thành viên.

Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật sử dụng thành thạo (trình độ tương đương N2 trở lên).

Có khả năng truyền đạt và xử lý vấn đề tốt.

Có khả năng học hỏi và lĩnh hội kiến thức mới tốt, cẩn thận, chu đáo.

Ưu tiên/Lợi thế:

Đã tham gia khóa học đào tạo testing.

Ứng viên có kinh nghiệm làm tại môi trường Nhật Bản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc mở, chuyên nghiệp, chú trọng nguyên tắc “Cải tiến không ngừng - Kaizen”:

Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in.

Văn phòng làm việc với không gian mở, rộng rãi, cùng khu pantry miễn phí đồ uống giúp khơi nguồn sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc.

Quy trình phát triển phần mềm chặt chẽ, theo các mô hình: Agile, Scrum, Waterfall.

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.

Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng, team size từ 10MM - 150MM, làm việc trực tiếp với khách hàng hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực IT Healthcare.

Mentor 1-1 tận tình, sát sao.

Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Seminar công nghệ – Tech Expert, CLB tiếng Nhật, CLB âm nhạc, CTB Nghệ thuật, ...).

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty.

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.

Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng tháng/quý/năm.

Cơ hội đi onsite Nhật Bản ngắn hạn/dài hạn.

Nhận Hồ sơ bằng Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin