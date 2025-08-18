Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực Y tế số, chúng tôi coi nhân sự là trung tâm của mọi hành động. Ominext đang nỗ lực xây dựng một môi trường sống hạnh phúc, chú trọng tới phát triển chuyên môn và chăm sóc sức khỏe cho từng Cán bộ nhân viên, người thân của họ! Gia nhập Ominext ngay hôm nay để tận hưởng các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho người Omi.
Với vai trò là Kế toán trưởng, ứng viên sẽ thực hiện các công việc:
Tổ chức, điều hành bộ máy kế toán của Tập đoàn.
Xây dựng, hoàn thiện quy trình hạch toán kế toán, luân chuyển chứng từ và số liệu giữa các công ty và các bộ phận liên quan trong Tập đoàn.
Quản trị dữ liệu và nghiệp vụ chuyên môn kế toán tại Tập đoàn trong nước và thị trường nước ngoài.
Xây dựng kế hoạch triển khai các mục tiêu của bộ phận kế toán và các luồng vận hành phối hợp với các phòng ban trong Tập đoàn hiệu quả
Xây dựng và kiểm soát hệ thống dữ liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác, an toàn và tuân thủ pháp lý.
Kiểm soát hoạt động, nghiệp vụ của bộ phận kế toán, gồm: Kiểm soát số liệu kế toán của Tập đoàn
Kiểm soát một số chỉ tiêu tài chính của chi nhánh nước ngoài theo phân cấp.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Tập đoàn và báo cáo tài chính hợp nhất cho Ban lãnh đạo công ty và các cơ quan chức năng theo luật định.
Phối hợp với Phòng Tài chính để đảm bảo dòng tiền, đầu tư và quản trị rủi ro tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cử nhân kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan
Có chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ đại lý thuế
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng
Đã có kinh nghiệm làm kế toán trưởng Công ty cùng ngành nghề ITO, Phần mềm
Có kinh nghiệm làm việc với công ty có vốn đầu tư nước ngoài và làm việc với cơ quan nhà nước
Trình độ tiếng Anh: Có khả năng đọc, viết tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).
Chính sách làm việc remote linh hoạt lên tới 24 ngày/năm.
Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.
Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.
Văn phòng làm việc không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống.
No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.
Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.
Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.
Thưởng nóng, thưởng lễ tết, lương tháng 13.
Xét tăng lương/thăng chức hàng năm.
Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 12 tháng.
Bảo hiểm sức khỏe miễn phí theo chính sách Omizen Care.
Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.
Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Yoga,...
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

