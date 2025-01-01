Giới thiệu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản PSA là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Với đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, giàu nhiệt huyết, chúng tôi đã và đang dần khẳng định vị thế và thương hiệu trong lĩnh vực vận hành, quản lý tòa nhà,suất ăn văn phòng với phương châm Tận tay – Tận tâm và cam kết chất lượng hạng A.