Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

banner-company

Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

500 - 1000 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản PSA là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Với đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, giàu nhiệt huyết, chúng tôi đã và đang dần khẳng định vị thế và thương hiệu trong lĩnh vực vận hành, quản lý tòa nhà,suất ăn văn phòng với phương châm Tận tay – Tận tâm và cam kết chất lượng hạng A. Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản PSA là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Với đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, giàu nhiệt huyết, chúng tôi đã và đang dần khẳng định vị thế và thương hiệu trong lĩnh vực vận hành, quản lý tòa nhà,suất ăn văn phòng với phương châm Tận tay – Tận tâm và cam kết chất lượng hạng A.

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Hạn nộp: 17/09/2025

Hải Phòng 6 - 9 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 15, Tòa nhà VPI, Số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-quan-ly-va-khai-thac-tai-san-dau-khi-psa-ntd154065
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Thami Shipping & Airfreight Corp.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu IIG VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH YIC ONE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lotte Shopping Plaza Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Hồng Phúc làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Hồng Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer FPT TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 810 - 11 USD FPT TELECOM
810 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thuốc Tẩy Giun
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD Asia Tour Advisor Co
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm