Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- P.402, Tầng 4, Toà nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Account pitching
- Tiếp nhận và khai thác Brief từ khách hàng
- Làm việc với team nội bộ để xây dựng kế hoạch và báo giá
- Làm proposal và thuyết trình kế hoạch
- Đàm phán, thuyết phục khách hàng
- Thương thảo hợp đồng
- Theo dõi và thu tiền tạm ứng dự án
- Nghiên cứu từ khoá, nghiên cứu đối thủ
Lưu ý: 90% nguồn SALs đến từ Phòng Marketing;
2. Account PM
- Đảm bảo mối quan hệ với khách hàng
- Quản lí dự án, triển khai dự án từ đội pitching
- Đảm bảo mục tiêu kinh doanh, dòng tiền theo kế hoạch
- Đề xuất tư vấn, triển khai kế hoạch SEO và các dự án khác của khách hàng.
3. Account (Dịch vụ performance Ads)
- Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng (briefing meeting). Sau đó làm việc với Account Manager để điều chỉnh và chốt yêu cầu trước khi gửi lại để xác nhận bằng văn bản với khách hàng.
- Pitching kế hoạch để thuyết phục khách hàng và ký kết hợp đồng
- Quản lý quá trình vận hành dự án Ads
- Duy trì quan hệ với khách hàng qua các Hợp đồng tái ký (Report hiệu suất, khai thác nhu cầu tái ký, định hướng phương án tối ưu cho khách hàng; đề xuất bán chéo kênh,...)
- Tối ưu sản phẩm, quy trình vận hành dịch vụ Performance Ads

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn:
- Hiểu về khái niệm SEO, có kiến thức MKT căn bản
- Biết phân tích data & đưa ra nhận xét/ nhận định từ data
- Biết làm proposal: Trình bày khoa học, có highlight; Logic, giải quyết được mục tiêu, rõ ràng thông điệp truyền tải
- Chuyên môn Sales: tìm kiếm cơ hội với khách hàng tiềm năng; Nắm bắt tâm lý & xác định vấn đề chính xác của khách hàng
Kỹ năng
- Có khả năng giao tiếp, trao đổi bằng Tiếng Anh là một lợi thế
- Sử dụng thành thạo các kỹ năng văn phòng (Words, Excel, PowerPoint...)
- Có kỹ năng giao tiếp (nói, viết) tốt với khách hàng, nội bộ & các bên cung cấp thứ 3
- Có kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề
- Có tư duy phản biện, biết đặt câu hỏi tại sao lại làm vậy, có phương án/ giải pháp nào tốt hơn không
Thái độ, tính cách:
- Nhạy bén, linh hoạt, nắm bắt tâm lý khách hàng
- Kiên nhẫn, khéo léo, làm việc có tâm
- Cầu tiến, chủ động trong công việc.
- Luôn đúng deadline.

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Từ 10-15 triệu/ tháng
Lương cố định (thỏa thuận theo năng lực)
Đánh giá năng lực và lương 6 tháng/ lần
Thưởng: Ghi nhận đặc biệt hằng tháng
Đào tạo:
Đào tạo chuyên sâu kiến thức chuyên môn
Đào tạo chuyên sâu các kỹ năng quản lý, làm việc
Đào tạo các công cụ làm việc của công ty
Phụ cấp, các quyền lợi khác:
Đóng BHXH đầy đủ.
Du lịch cùng Công ty 1 lần 1 năm
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về Google AdWords, SEO, Facebook, Digital Marketing...
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động sáng tạo, nhiều thử thách

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 15, tổ 19, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

