Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

banner-company

Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Chưa cập nhật
0 người theo dõi

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

PURA D’OR Việt Nam trực thuộc Công ty Cổ phần SJ Brothers Group – Nhà phân phối độc quyền các sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu của thương hiệu nổi tiếng PURA D’OR tại Mỹ. PURA D’OR Việt Nam trực thuộc Công ty Cổ phần SJ Brothers Group – Nhà phân phối độc quyền các sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu của thương hiệu nổi tiếng PURA D’OR tại Mỹ. PURA D’OR Việt Nam trực thuộc Công ty Cổ phần SJ Brothers Group – Nhà phân phối độc quyền các sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu của thương hiệu nổi tiếng PURA D’OR tại Mỹ. PURA D’OR có các sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu cao cấp, được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, hữu cơ như: dầu gội, dầu xả, tinh dầu dưỡng tóc và da đầu, tinh dầu homecare,... Đặc biệt, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được chứng nhận USDA ORGANIC và USDA Certified Biobased Product của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ. Chứng nhận được in ngay trên bao bì mỗi sản phẩm bán ra thị trường. Hơn thế nữa, sản phẩm Pura D’or được gắn tag Amazon’s Choice và đứng top 1 trong top các sản phẩm dầu gội điều trị tóc mỏng do gãy rụng, điều trị da dầu. .(Tham khảo) (Tham khảo)

Tin tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Hạn nộp: 18/09/2025

Hồ Chí Minh 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 9 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-sj-brothers-group-ntd162633
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Nexus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Nexus
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence SCS Global Consulting Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 346 - 423 USD SCS Global Consulting Vietnam Co., Ltd.
346 - 423 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần consortio priority làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần consortio priority
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Cao Nguyên Xanh
35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nhà Thép PEB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nhà Thép PEB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 12 USD Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN BHS MIỀN NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MEDIGROUP HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIGROUP HOLDING
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ INNOMIZE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 USD CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ INNOMIZE
16 - 25 USD Kinh nghiệm: 2 năm