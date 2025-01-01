Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

PURA D'OR Việt Nam trực thuộc Công ty Cổ phần SJ Brothers Group – Nhà phân phối độc quyền các sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu của thương hiệu nổi tiếng PURA D'OR tại Mỹ. PURA D'OR có các sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu cao cấp, được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, hữu cơ như: dầu gội, dầu xả, tinh dầu dưỡng tóc và da đầu, tinh dầu homecare,... Đặc biệt, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được chứng nhận USDA ORGANIC và USDA Certified Biobased Product của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ. Chứng nhận được in ngay trên bao bì mỗi sản phẩm bán ra thị trường. Hơn thế nữa, sản phẩm Pura D'or được gắn tag Amazon's Choice và đứng top 1 trong top các sản phẩm dầu gội điều trị tóc mỏng do gãy rụng, điều trị da dầu. .(Tham khảo) (Tham khảo)