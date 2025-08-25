Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Bunny Drinkie
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận
Bạn có muốn trở thành một chuyên gia tư vấn? Hãy ứng tuyển ngay vào vị trí Nhân viên bán hàng tư vấn của Bunny Drinkie!
∆ Công việc chính:
* Tư vấn về các loại đồ uống và công dụng của chúng
* Ghi order, thanh toán cho khách hàng
∆ Yêu cầu:
* Độ tuổi 18 - 45, có trách nhiệm
* Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt
* Có khả năng học hỏi nhanh, yêu thích bán hàng
¶ Thời gian: Ca làm việc linh động/cố định, làm việc giờ hành chính
¶ Thu nhập: Lương từ 4,0tr - 8,5tr / tháng + phụ cấp + thưởng
∆ Quyền lợi:
- Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng pha chế và bán hàng
- Thưởng doanh thu hằng tháng
∆ AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy) hoặc điền vào form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1OIZ-le6CknECJEVtft634PxZq4WqV4ZXaxL9M--mBfg/viewform
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-- Đủ 18 - 45 tuổi, lễ phép, có trách nhiệm
-- Yêu thích bán hàng, sẵn sàng học hỏi
-- Ngoại hình ưa nhìn, tự tin
Tại Bunny Drinkie Thì Được Hưởng Những Gì
⫸⫸ Được hướng dẫn trước khi làm việc
⫸⫸ Môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bunny Drinkie
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
