Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Bạn có muốn trở thành một chuyên gia tư vấn? Hãy ứng tuyển ngay vào vị trí Nhân viên bán hàng tư vấn của Bunny Drinkie!

∆ Công việc chính:

* Tư vấn về các loại đồ uống và công dụng của chúng

* Ghi order, thanh toán cho khách hàng

∆ Yêu cầu:

* Độ tuổi 18 - 45, có trách nhiệm

* Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt

* Có khả năng học hỏi nhanh, yêu thích bán hàng

¶ Thời gian: Ca làm việc linh động/cố định, làm việc giờ hành chính

¶ Thu nhập: Lương từ 4,0tr - 8,5tr / tháng + phụ cấp + thưởng

∆ Quyền lợi:

- Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng pha chế và bán hàng

- Thưởng doanh thu hằng tháng

∆ AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy) hoặc điền vào form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1OIZ-le6CknECJEVtft634PxZq4WqV4ZXaxL9M--mBfg/viewform