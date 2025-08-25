Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Bunny Drinkie
- Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
∆ Bạn đang tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân và có thể phát triển lâu dài? Bunny Drinkie đang cần tìm Nhân viên bán hàng tư vấn gia nhập đội ngũ
¶ Mô tả công việc:
* Chào đón và hướng dẫn khách hàng lựa chọn phù hợp
* Bảo quản, sắp xếp nguyên vật liệu.
∆ Yêu cầu:
* Nữ/Nam, đủ 18 - 45, ngoại hình sáng
* Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
* Giao tiếp tốt, luôn niềm nở với khách hàng
¶ Thời gian: 8h - 12h và 13h30 - 17h30 (có thể trao đổi), hỗ trợ xoay ca cho sinh viên
∆ Thu nhập: Lương cứng + thưởng doanh số + tips (tổng thu nhập 4-8 triệu)
==> Được hướng dẫn trước khi làm việc
AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy) hoặc điền vào form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1OIZ-le6CknECJEVtft634PxZq4WqV4ZXaxL9M--mBfg/viewform
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-- Yêu thích bán hàng, sẵn sàng học hỏi
-- Giao tiếp và thuyết phục tốt
Tại Bunny Drinkie Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn (4,0tr - 8,5tr / tháng) + thưởng doanh số, hoa hồng
- Môi trường GenZ năng động, chuyên nghiệp
- Được tham gia nhiều hoạt động của cửa hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bunny Drinkie
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI