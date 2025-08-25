Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

∆ Bạn đang tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân và có thể phát triển lâu dài? Bunny Drinkie đang cần tìm Nhân viên bán hàng tư vấn gia nhập đội ngũ

¶ Mô tả công việc:

* Chào đón và hướng dẫn khách hàng lựa chọn phù hợp

* Bảo quản, sắp xếp nguyên vật liệu.

∆ Yêu cầu:

* Nữ/Nam, đủ 18 - 45, ngoại hình sáng

* Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

* Giao tiếp tốt, luôn niềm nở với khách hàng

¶ Thời gian: 8h - 12h và 13h30 - 17h30 (có thể trao đổi), hỗ trợ xoay ca cho sinh viên

∆ Thu nhập: Lương cứng + thưởng doanh số + tips (tổng thu nhập 4-8 triệu)

==> Được hướng dẫn trước khi làm việc

AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy) hoặc điền vào form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1OIZ-le6CknECJEVtft634PxZq4WqV4ZXaxL9M--mBfg/viewform