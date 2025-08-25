Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Bunny Drinkie - Nơi lan tỏa lối sống lành mạnh! Chúng tôi đang cần những bạn trẻ năng động, nhiệt huyết cho vị trí Nhân viên bán hàng tư vấn

∆ Mô tả công việc:

* Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm cho khách hàng

* Chủ động học hỏi, nắm vững kiến thức về sản phẩm để tư vấn hiệu quả

∆ Yêu cầu:

* Yêu thích bán hàng, sẵn sàng học hỏi

* Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm

* Ưu tiên những bạn có thể gắn bó lâu dài

¶ Thời gian làm việc: Đăng ký ca linh hoạt/cố định

+ Ca 1: 8h - 12h

+ Ca 2: 13h30 - 17h30

$$$ Thu nhập: 4,0 - 8,5 triệu/tháng + thưởng x2 lễ, doanh số, chuyên cần,…

∆ Quyền lợi:

* Môi trường làm việc văn minh, không drama và chuyên nghiệp

* Được tham gia nhiều hoạt động của Store

AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Yến Linh)