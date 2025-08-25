Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại Bunny Drinkie
- Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận
Bunny Drinkie - Nơi lan tỏa lối sống lành mạnh! Chúng tôi đang cần những bạn trẻ năng động, nhiệt huyết cho vị trí Nhân viên bán hàng tư vấn
∆ Mô tả công việc:
* Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm cho khách hàng
* Chủ động học hỏi, nắm vững kiến thức về sản phẩm để tư vấn hiệu quả
∆ Yêu cầu:
* Yêu thích bán hàng, sẵn sàng học hỏi
* Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm
* Ưu tiên những bạn có thể gắn bó lâu dài
¶ Thời gian làm việc: Đăng ký ca linh hoạt/cố định
+ Ca 1: 8h - 12h
+ Ca 2: 13h30 - 17h30
$$$ Thu nhập: 4,0 - 8,5 triệu/tháng + thưởng x2 lễ, doanh số, chuyên cần,…
∆ Quyền lợi:
* Môi trường làm việc văn minh, không drama và chuyên nghiệp
* Được tham gia nhiều hoạt động của Store
AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Yến Linh)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-- Yêu thích bán hàng, sẵn sàng học hỏi
-- Giao tiếp và thuyết phục tốt
Tại Bunny Drinkie Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn (4,0tr - 8,5tr / tháng) + thưởng doanh số, hoa hồng
- Môi trường GenZ năng động, chuyên nghiệp
- Được tham gia nhiều hoạt động của cửa hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bunny Drinkie
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
