Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Thiết kế hình ảnh, đồ họa phục vụ cho các hoạt động marketing, thương mại, các nền tảng xã hội (Facebook, Tiktok, Instagram, Website,...) của nhãn hàng.

Kỹ năng quay dựng, chỉnh sửa video nâng cao là một lợi thế.

Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho hướng nghệ thuật theo yêu cầu của Leader.

Làm việc chặt chẽ với đội ngũ thương hiệu để phát triển và thực hiện các ý tưởng phù hợp với định vị thương hiệu và đạt được mục tiêu tiếp thị.

Quản lý nhiều dự án đồng thời và đảm bảo tất cả thiết kế được giao đúng hạn và trong ngân sách.

Hợp tác với các bộ phận khác như đội sản xuất và phát triển kinh doanh để đảm bảo tất cả các dự án được hoàn thành với theo đúng định hướng và tiêu chuẩn của dự án.

Cập nhật những xu hướng và kỹ thuật thiết kế mới nhất.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty quảng cáo hoặc truyền thông, các công ty sáng tạo.

Có khả năng phát triển ý tưởng, concept sáng tạo phù hợp với yêu cầu của sản phẩm và dự án.

Chuyên môn về Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, AE, v.v.).

Hiệu quả trong việc đa nhiệm, quản lý thời gian.

Vẽ kỹ thuật số/ phác thảo là một lợi thế.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Chăm chỉ, cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc và nhanh nhạy.

Trình độ Tiếng Anh căn bản

Lương 10-13M + thưởng;

Lương tháng 13, thưởng lễ tết, BHXH, BHYT;

Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến;

Giảm giá nội bộ đối với sản phẩm trong công ty;

Company Party, team building.

