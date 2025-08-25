Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Bunny Drinkie
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Bạn có đang tìm kiếm một công việc vừa giúp bạn có thêm thu nhập, vừa rèn luyện kỹ năng giao tiếp? Bunny Drinkie đang mở rộng quy mô và cần tuyển thêm Nhân viên bán hàng tư vấn cho các chi nhánh mới
∆ Mô tả công việc:
* Tiếp đón và lắng nghe nhu cầu của khách hàng
* Sắp xếp, bảo quản nguyên liệu
∆ Yêu cầu:
* Độ tuổi: 18 - 45, có trách nhiệm với công việc
* Thái độ làm việc nghiêm túc, tinh thần cầu tiến
* Có kiến thức về đồ uống và sức khỏe là một lợi thế.
∆ Thời gian: Linh hoạt theo ca, tối thiểu 4 - 8 giờ/ngày, làm việc giờ hành chính
∆ Thu nhập: Lương khởi điểm 4,0tr 8,5tr / tháng + thưởng + phụ cấp
==> Được hướng dẫn trước khi làm việc
¶ AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy) hoặc điềm vào form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1OIZ-le6CknECJEVtft634PxZq4WqV4ZXaxL9M--mBfg/viewformN
hanh tay kẻo hết slot, team đang chờ bạn !!
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-- Yêu thích bán hàng, sẵn sàng học hỏi
-- Giao tiếp và thuyết phục tốt
Tại Bunny Drinkie Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn (4,0tr - 8,5tr / tháng) + thưởng doanh số, hoa hồng
- Môi trường GenZ năng động, chuyên nghiệp
- Được tham gia nhiều hoạt động của cửa hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bunny Drinkie
