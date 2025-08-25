Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Bạn có đang tìm kiếm một công việc vừa giúp bạn có thêm thu nhập, vừa rèn luyện kỹ năng giao tiếp? Bunny Drinkie đang mở rộng quy mô và cần tuyển thêm Nhân viên bán hàng tư vấn cho các chi nhánh mới

∆ Mô tả công việc:

* Tiếp đón và lắng nghe nhu cầu của khách hàng

* Sắp xếp, bảo quản nguyên liệu

∆ Yêu cầu:

* Độ tuổi: 18 - 45, có trách nhiệm với công việc

* Thái độ làm việc nghiêm túc, tinh thần cầu tiến

* Có kiến thức về đồ uống và sức khỏe là một lợi thế.

∆ Thời gian: Linh hoạt theo ca, tối thiểu 4 - 8 giờ/ngày, làm việc giờ hành chính

∆ Thu nhập: Lương khởi điểm 4,0tr 8,5tr / tháng + thưởng + phụ cấp

==> Được hướng dẫn trước khi làm việc

¶ AI THỰC SỰ NGHIÊM TÚC CẦN CÔNG VIỆC THÌ LIÊN HỆ: 0343.675.278 (Chị Mai Vy) hoặc điềm vào form đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1OIZ-le6CknECJEVtft634PxZq4WqV4ZXaxL9M--mBfg/viewformN

hanh tay kẻo hết slot, team đang chờ bạn !!