Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Theo dõi, đối soát và hạch toán doanh thu bán trên Sàn TMĐT vào phần mềm kế toán.
2. Kiểm tra và xuất hóa đơn bán ra
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn mua vào.Ghi nhận chi phí và hạch toán hóa đơn mua vào lên phần mềm.
4. Kiểm tra hồ sơ thanh toán, tạm ứng, quyết toán , lập lệnh thanh toán và ghi nhận dòng tiền thanh toán vào phần mềm.
5. Theo dõi và đối soát các công nợ phải thu, phải trả phát sinh trong kỳ.
6. Lưu hồ sơ thanh toán, chứng từ hàng tháng.
4. Hỗ trợ và lập báo cáo dòng tiền hàng ngày cho KTT, BGĐ.
5. Hỗ trợ KTT trong việc lập báo cáo quản trị cho BGĐ.
6. Đưa ra các giải pháp để cải tiến quy trình nhằm kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
7. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng BP, BGĐ.
8. Phối hợp các bộ phận liên quan kiểm kê kho định kỳ
9. Phối hợp phòng Nhân sự kiểm kê và bảo quản tài sản cho Công ty.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc Quản trị kinh doanh(Từ cao đẳng trở lên)
Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ. Ưu tiên: Từng làm kế toán của Công ty Thương Mại, có kinh nghiệm đối soát với sàn TMĐT.
Thông thạo nghiệp vụ kế toán cơ bản.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa Amis, phần mềm văn phòng Microsoft Office (Word, Excel,...).
Có khả năng phân tích số liệu, xử lý chứng từ nhanh chóng, chính xác.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.
Siêng năng, thật thà

Tại Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7-10 triệu.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, BHXH, BHYT
Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến.
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, chế độ nghỉ Lễ, Tết theo qui định của Nhà nước
Giảm giá nội bộ đối với sản phẩm trong công ty
Company Party, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
