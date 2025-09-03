Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 03/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Trưởng nhóm kiểm toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát các hồ sơ thanh toán: tạm ứng, hoàn ứng, quyết toán công nợ cho các nhà cung cấp, nhà thầu thi công, hồ sơ giải phóng mặt bằng, chế độ người lao động...nhằm phát hiện những thiếu sót, sai phạm, đề xuất ý kiến chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, tuân thủ các quy định, quy chế trong Công ty
- Kiểm soát công nợ các khách hàng thuê văn phòng, nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng chính sách kinh doanh của Công ty
- Thực hiện kiểm tra báo cáo của các phòng, ban gửi báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng năm
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: nam/nữ, độ tuổi: từ 30 trở lên
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán tổng hợp
- Có khả năng kiểm soát độc lập, khách quan, cẩn trọng, có trách nhiệm trong công việc, cần đưa ra những ý kiến, giải pháp và biện pháp khắc phục/ ngăn ngừa sai sót
- Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

