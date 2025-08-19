Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra nghiệm thu khối lượng, chất lượng thi công cơ điện tại hiện trường
- Bóc tách khối lượng thi công cơ điện theo bản vẽ
- Kiểm tra định mức, đơn giá
- Kiểm tra các hồ sơ pháp lý kèm theo
- Kiểm tra điều kiện nghiệm thu, thanh toán của hợp đồng
- Theo dõi công nợ, đề xuất giá trị thanh toán theo từng kỳ
- Trình ký hồ sơ, phối hợp giải trình khi có yêu cầu
- Cập nhật và theo dõi tiến độ thi công dự án, tiến độ giải ngân hồ sơ thanh toán
- Tổng hợp, lập kế hoạch dự trù chi phí hàng tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính yêu cầu: Nam/Nữ, độ tuổi 32-28
- Có trình độ chuyên môn về Kỹ sư cơ điện hoặc các ngành nghề tương đương
- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 10-12 năm
- Trung thực, cẩn thận, có kỹ năng tổng hợp, phân tích, có trách nhiệm với công việc
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

