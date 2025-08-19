Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
- Hà Nội: 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra nghiệm thu khối lượng, chất lượng thi công cơ điện tại hiện trường
- Bóc tách khối lượng thi công cơ điện theo bản vẽ
- Kiểm tra định mức, đơn giá
- Kiểm tra các hồ sơ pháp lý kèm theo
- Kiểm tra điều kiện nghiệm thu, thanh toán của hợp đồng
- Theo dõi công nợ, đề xuất giá trị thanh toán theo từng kỳ
- Trình ký hồ sơ, phối hợp giải trình khi có yêu cầu
- Cập nhật và theo dõi tiến độ thi công dự án, tiến độ giải ngân hồ sơ thanh toán
- Tổng hợp, lập kế hoạch dự trù chi phí hàng tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có trình độ chuyên môn về Kỹ sư cơ điện hoặc các ngành nghề tương đương
- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 10-12 năm
- Trung thực, cẩn thận, có kỹ năng tổng hợp, phân tích, có trách nhiệm với công việc
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
