Giới thiệu Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI

NAM THÁI FOOD tự hào là một trong những nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp thực phẩm cao cấp tại Việt Nam. Các sản phẩm của chúng tôi đều đạt các chứng nhận quốc tế về chất lượng: HACCP, MSA, HALAL... Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm thực phẩm sạch có hương vị tươi ngon với mức giá cạnh tranh nhất. TẦM NHÌN & SỨ MỆNH Tầm nhìn NAM THÁI FOOD quan niệm rằng “Thực phẩm tốt bắt nguồn từ trang trại tốt”. Chúng tôi lựa chọn kinh doanh ở phân khúc thực phẩm tự nhiên (Natural Foods) bởi sự tin tưởng thực phẩm được tạo ra từ quá trình canh tác, sản xuất theo phương thức tự nhiên tốt cho sức khỏe con người và là cách để bảo vệ môi trường sống. Trên thị trường Việt Nam hiện nay, thực phẩm an toàn đang là vấn đề nhức nhối. Bởi vậy, NAM THÁI FOOD có tầm nhìn sẽ trở thành thương hiệu cung cấp thực phẩm sạch uy tín hàng đầu cho người tiêu dùng. Sứ mệnh Sứ mệnh của NAM THÁI FOOD là giúp người tiêu dùng Việt dễ dàng tiếp cận với thực phẩm sạch, tự nhiên.Chúng tôi không những cung cấp các sản phẩm thực phẩm sạch có chất lượng hảo hạng mà còn mang đến những thông tin hữu ích về các loại thực phẩm, công thức nấu ăn ngon và chế đô ăn uống khoa học tốt cho sức khỏe của con người. NAM THÁI FOOD cam kết: · Chỉ cung cấp thực phẩm sạch có chất lượng cao từ những nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới · Tạo dựng niềm tin và mối quan hệ thân thiết với các khách hàng, nhà cung cấp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI Trụ sở: PL01-17 Khu Phong Lan, Vinhomes Riverside The Harmony, đường Nguyễn Lam, Quận Long Biên, Hà Nội Điện thoại: 024 666 32216 Email: [email protected] BP nhân sự: [email protected] Website: namthaifood.com NAM THÁI FOOD tự hào là một trong những nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp thực phẩm cao cấp tại Việt Nam. Các sản phẩm của chúng tôi đều đạt các chứng nhận quốc tế về chất lượng: HACCP, MSA, HALAL... Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm thực phẩm sạch có hương vị tươi ngon với mức giá cạnh tranh nhất. TẦM NHÌN & SỨ MỆNH Tầm nhìn NAM THÁI FOOD quan niệm rằng “Thực phẩm tốt bắt nguồn từ trang trại tốt”. Chúng tôi lựa chọn kinh doanh ở phân khúc thực phẩm tự nhiên (Natural Foods) bởi sự tin tưởng thực phẩm được tạo ra từ quá trình canh tác, sản xuất theo phương thức tự nhiên tốt cho sức khỏe con người và là cách để bảo vệ môi trường sống. Trên thị trường Việt Nam hiện nay, thực phẩm an toàn đang là vấn đề nhức nhối. Bởi vậy, NAM THÁI FOOD có tầm nhìn sẽ trở thành thương hiệu cung cấp thực phẩm sạch uy tín hàng đầu cho người tiêu dùng. Sứ mệnh Sứ mệnh của NAM THÁI FOOD là giúp người tiêu dùng Việt dễ dàng tiếp cận với thực phẩm sạch, tự nhiên.Chúng tôi không những cung cấp các sản phẩm thực phẩm sạch có chất lượng hảo hạng mà còn mang đến những thông tin hữu ích về các loại thực phẩm, công thức nấu ăn ngon và chế đô ăn uống khoa học tốt cho sức khỏe của con người. NAM THÁI FOOD cam kết: · Chỉ cung cấp thực phẩm sạch có chất lượng cao từ những nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới · Tạo dựng niềm tin và mối quan hệ thân thiết với các khách hàng, nhà cung cấp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI Trụ sở: PL01-17 Khu Phong Lan, Vinhomes Riverside The Harmony, đường Nguyễn Lam, Quận Long Biên, Hà Nội Điện thoại: 024 666 32216 Email: [email protected] BP nhân sự: [email protected] Website: namthaifood.com Thu gọn