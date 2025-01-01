Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI

banner-company

Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI

NAM THÁI FOOD tự hào là một trong những nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp thực phẩm cao cấp tại Việt Nam. Các sản phẩm của chúng tôi đều đạt các chứng nhận quốc tế về chất lượng: HACCP, MSA, HALAL... Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm thực phẩm sạch có hương vị tươi ngon với mức giá cạnh tranh nhất. TẦM NHÌN & SỨ MỆNH Tầm nhìn NAM THÁI FOOD quan niệm rằng “Thực phẩm tốt bắt nguồn từ trang trại tốt”. Chúng tôi lựa chọn kinh doanh ở phân khúc thực phẩm tự nhiên (Natural Foods) bởi sự tin tưởng thực phẩm được tạo ra từ quá trình canh tác, sản xuất theo phương thức tự nhiên tốt cho sức khỏe con người và là cách để bảo vệ môi trường sống. Trên thị trường Việt Nam hiện nay, thực phẩm an toàn đang là vấn đề nhức nhối. Bởi vậy, NAM THÁI FOOD có tầm nhìn sẽ trở thành thương hiệu cung cấp thực phẩm sạch uy tín hàng đầu cho người tiêu dùng. Sứ mệnh Sứ mệnh của NAM THÁI FOOD là giúp người tiêu dùng Việt dễ dàng tiếp cận với thực phẩm sạch, tự nhiên.Chúng tôi không những cung cấp các sản phẩm thực phẩm sạch có chất lượng hảo hạng mà còn mang đến những thông tin hữu ích về các loại thực phẩm, công thức nấu ăn ngon và chế đô ăn uống khoa học tốt cho sức khỏe của con người. NAM THÁI FOOD cam kết: · Chỉ cung cấp thực phẩm sạch có chất lượng cao từ những nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới · Tạo dựng niềm tin và mối quan hệ thân thiết với các khách hàng, nhà cung cấp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI Trụ sở: PL01-17 Khu Phong Lan, Vinhomes Riverside The Harmony, đường Nguyễn Lam, Quận Long Biên, Hà Nội Điện thoại: 024 666 32216 Email: [email protected] BP nhân sự: [email protected] Website: namthaifood.com NAM THÁI FOOD tự hào là một trong những nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp thực phẩm cao cấp tại Việt Nam. Các sản phẩm của chúng tôi đều đạt các chứng nhận quốc tế về chất lượng: HACCP, MSA, HALAL... Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm thực phẩm sạch có hương vị tươi ngon với mức giá cạnh tranh nhất. TẦM NHÌN & SỨ MỆNH Tầm nhìn NAM THÁI FOOD quan niệm rằng “Thực phẩm tốt bắt nguồn từ trang trại tốt”. Chúng tôi lựa chọn kinh doanh ở phân khúc thực phẩm tự nhiên (Natural Foods) bởi sự tin tưởng thực phẩm được tạo ra từ quá trình canh tác, sản xuất theo phương thức tự nhiên tốt cho sức khỏe con người và là cách để bảo vệ môi trường sống. Trên thị trường Việt Nam hiện nay, thực phẩm an toàn đang là vấn đề nhức nhối. Bởi vậy, NAM THÁI FOOD có tầm nhìn sẽ trở thành thương hiệu cung cấp thực phẩm sạch uy tín hàng đầu cho người tiêu dùng. Sứ mệnh Sứ mệnh của NAM THÁI FOOD là giúp người tiêu dùng Việt dễ dàng tiếp cận với thực phẩm sạch, tự nhiên.Chúng tôi không những cung cấp các sản phẩm thực phẩm sạch có chất lượng hảo hạng mà còn mang đến những thông tin hữu ích về các loại thực phẩm, công thức nấu ăn ngon và chế đô ăn uống khoa học tốt cho sức khỏe của con người. NAM THÁI FOOD cam kết: · Chỉ cung cấp thực phẩm sạch có chất lượng cao từ những nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới · Tạo dựng niềm tin và mối quan hệ thân thiết với các khách hàng, nhà cung cấp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI Trụ sở: PL01-17 Khu Phong Lan, Vinhomes Riverside The Harmony, đường Nguyễn Lam, Quận Long Biên, Hà Nội Điện thoại: 024 666 32216 Email: [email protected] BP nhân sự: [email protected] Website: namthaifood.com Thu gọn

Tin tuyển dụng Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI

Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI

Hạn nộp: 23/10/2025

Hà Nội 20 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB

Hạn nộp: 17/10/2025

Hồ Chí Minh 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Hạn nộp: 19/10/2025

Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng 20 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN

Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN

Hạn nộp: 23/10/2025

Hà Nội 10 - 18 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE

Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội 20 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Hạn nộp: 22/10/2025

Hồ Chí Minh 50 - 70 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic

Hạn nộp: 23/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
PL01-17, Khu đô thị Vinhomes Riverside The Harmony, đường Nguyễn Lam, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-thuc-pham-cao-cap-nam-thai-ntd157615
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Dt&C Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dt&C Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANG MÁY TAIYO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANG MÁY TAIYO VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM
15 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HATSU-K VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HATSU-K VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm