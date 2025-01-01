Giới thiệu Công ty cổ phần VGP

VGP là chữ viết tắt của Viet Game Publish, công ty phát hành game tại Việt Nam. Với niềm đam mê game mobile và kinh nghiệm của những thành viên sáng lập, VGP xác định sứ mệnh là sẽ mang tới cho người dùng những sản phẩm mới lạ, thú vị và chất lượng. Tuy là một startup mới thành lâp năm 2015, nhưng VGP đã có những sản phẩm gây ấn tượng trên thị trường khi liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm trên các kho ứng dụng với lượng người dùng không ngừng tăng lên hàng ngày. Môi trường văn hóa công ty trẻ trung, năng động, cởi mở, tập hợp những người trẻ, chế độ lễ tết thưởng luôn đầy đủ và Công ty luôn tạo điều kiện cho Nhân viên phát triển nhất. Thời gian làm việc : Fulltime thứ 2-6, nghỉ 2 ngày thứ 7, chủ nhật.