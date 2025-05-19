Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Savills (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Minh Khai, Hai Bà Trưng ...và 1 địa điểm khác, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

• Tiếp nhận khiếu nại, thắc mắc của khách thuê / cư dân (gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại) và báo cáo cho Trưởng bộ phận DVKH và/ hoặc Giám đốc quản lý để xử lý

• Ghi chép và lưu giữ đầy đủ các chi tiết trong sổ trực để bàn giao giữa các ca trực

• Cập nhật danh sách khách thuê/ cư dân, bao gồm cả các khách đến thăm

• Hướng dẫn thủ tục đăng ký đối với nhà thầu thi công nội thất

• Hướng dẫn khách thuê/ cư dân trong việc bàn giao nhà/ căn hộ với đầy đủ các giấy tờ, tài liệu cần thiết

theo quy trình

• Hỗ trợ việc thu phí quản lý từ cư dân và nộp quỹ theo đúng quy trình

• Đảm bảo khu vực lễ tân luôn ngăn nắp, gọn gàng

• Hỗ trợ các công việc khác khi Giám đốc quản lý yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hình thức ưa nhìn, gọn gàng. Tác phong chuyên nghiệp

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (Đại học, Cao đẳng), hoặc đang chờ bằng

Giao tiếp tốt

Có thể xoay ca linh hoạt

Biết sử dụng các chương trình máy tính cơ bản: Excel, Word

Cẩn thận, chu đáo

Tại Công Ty TNHH Savills (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước. Bảo hiểm tai nạn 24/24 theo chính sách của công ty.

Phúc lợi từ Công Đoàn vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật, ...

Lương tháng 13 và thưởng bonus theo năng lực và hiệu quả làm việc trong năm.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Savills (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin