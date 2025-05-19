Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà khách Bộ Tư lệnh Thủ đô, số 8 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm - Hồ Chí Minh - Đồng Nai, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Quản lý thi công

- Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công

- Triển khai bản vẽ thi công chi tiết trên công trường, làm lệnh sản xuất. - Bóc tách khối lượng, kết hợp với bộ phận thanh toán làm hồ sơ thanh quyết toán.

- Tính toán khối lượng cho các tổ đội thi công.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng, kỹ thuật, kiến trúc – thiết kế.

- Yêu cầu có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên.

Tại Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10 tới 20 triệu

- Nơi làm việc: Hà Nội, Đồng Nai

Quyền lợi khác:

- Chi trả bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

- Phụ cấp tăng ca, xăng xe, điện thoại, trách nhiệm.

- Tăng lương hàng năm, thưởng lễ, thưởng hoàn thành nhiệm vụ.

- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch công ty hàng năm.

- Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý.

- Cơ hội thăng tiến phát triển làm Quản lí.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế

