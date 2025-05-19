Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1B Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Với hơn 13 năm và hơn 1,500 con người để tạo nên một KiotViet của ngày hôm nay, chúng tôi hiểu rằng các thành viên, từ quá khứ tới tương lai, là nền tảng cho KiotViet của ngày hôm nay và bệ phóng để vươn tới một KiotViet của ngày mai. KiotViet cam kết một môi trường làm việc chia sẻ thành công, cùng chung trách nhiệm.

Trung tâm dịch vụ khách hàng trên toàn quốc tại khu vực Đà Nẵng-Hà Nội-HCM với gần 150 nhân sự luôn sẵn sàng hỗ trợ và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.



Bạn sẽ làm gì:

- Giới thiệu & thuyết phục Khách hàng sử dụng dịch vụ Vận chuyển qua cổng kết nối trực tiếp Kship;

- Gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ Khách hàng định kỳ (ví dụ: 1 tuần/lần với Khách hàng lớn & 2 tuần/lần với Khách hàng vừa & nhỏ)

- Báo cáo bán hàng hàng ngày & Báo cáo bán hàng hàng tuần và có kế hoạch hành động phù hợp để đạt được mục tiêu bán hàng;

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ vận chuyển;

- Khảo sát thị trường để xác định nhu cầu của khách hàng;

- Dự báo nhu cầu của Khách hàng & điều hướng tư vấn phù hợp;

- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tổi thiểu từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh, Logistics, Công nghệ;

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên;

- Hiểu biết về sản phẩm phần mềm và các Hãng vận chuyển;

- Có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp và telesales;

- Ngoại hình khá, giọng nói hay, chuẩn, không ngọng;

- Có kỹ năng đàm phán, quản lý thời gian, làm việc nhóm tốt;

- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và đam mê với các ngành thương mại/phát triển thị trường/bán hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

- Thưởng hiệu quả làm việc;

- Làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 7;

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;

- Chăm sóc sức khỏe : Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

- Tham gia các câu lạc bộ Yoga, sách, công nghệ,…miễn phí của công ty;

- Được cung cấp máy tính phù hợp với công việc

- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.

