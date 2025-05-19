Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
- Hà Nội: 1B Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Với hơn 13 năm và hơn 1,500 con người để tạo nên một KiotViet của ngày hôm nay, chúng tôi hiểu rằng các thành viên, từ quá khứ tới tương lai, là nền tảng cho KiotViet của ngày hôm nay và bệ phóng để vươn tới một KiotViet của ngày mai. KiotViet cam kết một môi trường làm việc chia sẻ thành công, cùng chung trách nhiệm.
Trung tâm dịch vụ khách hàng trên toàn quốc tại khu vực Đà Nẵng-Hà Nội-HCM với gần 150 nhân sự luôn sẵn sàng hỗ trợ và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
Bạn sẽ làm gì:
- Giới thiệu & thuyết phục Khách hàng sử dụng dịch vụ Vận chuyển qua cổng kết nối trực tiếp Kship;
- Gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ Khách hàng định kỳ (ví dụ: 1 tuần/lần với Khách hàng lớn & 2 tuần/lần với Khách hàng vừa & nhỏ)
- Báo cáo bán hàng hàng ngày & Báo cáo bán hàng hàng tuần và có kế hoạch hành động phù hợp để đạt được mục tiêu bán hàng;
- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ vận chuyển;
- Khảo sát thị trường để xác định nhu cầu của khách hàng;
- Dự báo nhu cầu của Khách hàng & điều hướng tư vấn phù hợp;
- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên;
- Hiểu biết về sản phẩm phần mềm và các Hãng vận chuyển;
- Có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp và telesales;
- Ngoại hình khá, giọng nói hay, chuẩn, không ngọng;
- Có kỹ năng đàm phán, quản lý thời gian, làm việc nhóm tốt;
- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và đam mê với các ngành thương mại/phát triển thị trường/bán hàng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng hiệu quả làm việc;
- Làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 7;
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;
- Chăm sóc sức khỏe : Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;
- Tham gia các câu lạc bộ Yoga, sách, công nghệ,…miễn phí của công ty;
- Được cung cấp máy tính phù hợp với công việc
- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI