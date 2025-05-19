Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu

Mức lương 10 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 67, ngõ 27 phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 22 Triệu

- Data có sẵn không phải tự tìm kiếm, Marketing đổ data nóng về trực tiếp hàng ngày, tỉ lệ chốt cao (sản phẩm về vật liệu xây dựng)

- Không cần đi thị trường

- Chăm sóc/ duy trì mối quan hệ, chốt đơn với khách hàng/ đối tác có sẵn từ công ty thông qua việc gọi điện/ nhắn tin,…

- Báo cáo kết quả công việc theo nhiệm vụ được giao

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không có kiến thức sẽ được đào tạo

- Nam/Nữ, không giới hạn độ tuổi.

- Năng động, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm.

- Chủ động trong công việc, mong muốn phát triển bản thân.

- Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 5-8 triệu + thưởng upto 10-22 triệu

- Được tham gia đào tạo theo kế hoạch dành cho ứng viên mới

- Cung cấp hệ thống quản lý khách hàng, data, điện thoại

- Cơ hội thăng tiến và du lịch hàng năm với công ty

- Làm việc ca sáng (8:00 - 12:00) từ Thứ 2 - Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT

