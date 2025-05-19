Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT 5B1 ,Ngõ 38 Xuân La, Xuân Tảo,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Tư vấn, giới thiệu và phân phối sản phẩm đến bệnh viện, phòng khám.

• Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng trên địa bàn được giao.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với bác sĩ, dược sĩ, quản lý bệnh viện tại địa bàn phụ trách.

• Phối hợp cùng Sales admin và Kế toán trong quá trình bán hàng, chăm sóc khách hàng và thu hồi công nợ.

• Nghiên cứu thị trường, thu thập phản hồi khách hàng.

• Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất chiến lược phát triển.

• Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.

• Số lượng tuyển dụng theo địa bàn:

- Hà Nội: 01

- Miền Bắc: 01

- Miền Trung: 01

- Miền Nam: 01

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược, Kinh doanh.

• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.

• Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.

Quyền Lợi Được Hưởng

1. Thu nhập: 7-20 triệu/tháng, xét tăng lương 1 lần/năm.

2. Thưởng: Thưởng Lễ Tết, thưởng thành tích xuất sắc.

3. Chế độ bảo hiểm: Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định ngay khi ký hợp đồng chính thức.

4. Thời gian làm việc: 8h/ngày, nghỉ 01 ngày/tuần.

5. Phụ cấp: Gửi xe miễn phí, trợ cấp xăng xe khi đi công tác.

6. Đào tạo & Thăng tiến: môi trường làm việc đào tạo thực tế, cởi mở, có cơ hội thăng tiến.

