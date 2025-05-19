Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT 5B1 ,Ngõ 38 Xuân La, Xuân Tảo,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

• Tư vấn, giới thiệu và phân phối sản phẩm đến bệnh viện, phòng khám.
• Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng trên địa bàn được giao.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với bác sĩ, dược sĩ, quản lý bệnh viện tại địa bàn phụ trách.
• Phối hợp cùng Sales admin và Kế toán trong quá trình bán hàng, chăm sóc khách hàng và thu hồi công nợ.
• Nghiên cứu thị trường, thu thập phản hồi khách hàng.
• Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất chiến lược phát triển.
• Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.
• Số lượng tuyển dụng theo địa bàn:
- Hà Nội: 01
- Miền Bắc: 01
- Miền Trung: 01
- Miền Nam: 01

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược, Kinh doanh.
• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm.
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.
• Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: 7-20 triệu/tháng, xét tăng lương 1 lần/năm.
2. Thưởng: Thưởng Lễ Tết, thưởng thành tích xuất sắc.
3. Chế độ bảo hiểm: Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định ngay khi ký hợp đồng chính thức.
4. Thời gian làm việc: 8h/ngày, nghỉ 01 ngày/tuần.
5. Phụ cấp: Gửi xe miễn phí, trợ cấp xăng xe khi đi công tác.
6. Đào tạo & Thăng tiến: môi trường làm việc đào tạo thực tế, cởi mở, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

