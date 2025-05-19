Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
- Hà Nội: BT 5B1 ,Ngõ 38 Xuân La, Xuân Tảo,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
• Tư vấn, giới thiệu và phân phối sản phẩm đến bệnh viện, phòng khám.
• Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng trên địa bàn được giao.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với bác sĩ, dược sĩ, quản lý bệnh viện tại địa bàn phụ trách.
• Phối hợp cùng Sales admin và Kế toán trong quá trình bán hàng, chăm sóc khách hàng và thu hồi công nợ.
• Nghiên cứu thị trường, thu thập phản hồi khách hàng.
• Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất chiến lược phát triển.
• Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.
• Số lượng tuyển dụng theo địa bàn:
- Hà Nội: 01
- Miền Bắc: 01
- Miền Trung: 01
- Miền Nam: 01
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm.
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.
• Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
2. Thưởng: Thưởng Lễ Tết, thưởng thành tích xuất sắc.
3. Chế độ bảo hiểm: Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định ngay khi ký hợp đồng chính thức.
4. Thời gian làm việc: 8h/ngày, nghỉ 01 ngày/tuần.
5. Phụ cấp: Gửi xe miễn phí, trợ cấp xăng xe khi đi công tác.
6. Đào tạo & Thăng tiến: môi trường làm việc đào tạo thực tế, cởi mở, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
