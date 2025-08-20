Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA LOUKAS

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA LOUKAS

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA LOUKAS

Phòng Khám Y khoa Loukas tự hào là một trong 3 phòng khám đa khoa Tư nhân đầu tiên được thành lập vào ngày 15/8/2002 tại thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y Tế cấp giấy phép chứng nhận hoạt động và có kinh nghiệm hoạt động hơn 20 năm nay. Phòng Khám Y khoa Loukas cung cấp cơ sở điều trị y tế tiên tiến toàn diện, đội ngũ chuyên môn cao, với nhiều kinh nghiệm cùng với các giáo, bác sĩ đầu ngành. Các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc chu đáo với phương châm: “ Lấy người bệnh làm trung tâm, hiệu quả điều trị là cốt lõi ”

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA LOUKAS

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA LOUKAS

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA LOUKAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 18/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
269 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

