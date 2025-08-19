Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA LOUKAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 269 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chiến lược & Quản lý kinh doanh

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh tổng thể cho cả hai kênh B2B và B2C theo từng giai đoạn (tháng, quý, năm).

Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các gói sản phẩm/dịch vụ phù hợp.

2. Quản lý hoạt động B2B (Doanh nghiệp)

- Xây dựng mối quan hệ với các công ty, tổ chức, đối tác có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên.

- Tư vấn giải pháp y tế phù hợp ngân sách và loại hình doanh nghiệp; đàm phán và ký kết hợp đồng.

- Giám sát triển khai chương trình khám tại chỗ hoặc tại phòng khám; theo dõi chất lượng, hóa đơn, thanh toán...

3. Quản lý hoạt động B2C (Khách hàng cá nhân)

- Định hướng và hỗ trợ đội ngũ tư vấn viên trong việc bán gói khám, dịch vụ, upsale, chăm sóc khách hàng cũ.

- Giám sát hiệu quả tiếp cận khách hàng qua các kênh: fanpage, hotline, mạng xã hội, phòng khám trực tiếp...

- Tối ưu tỉ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế.

4. Quản trị đội ngũ & KPIs

Quản lý, đào tạo, phân công và giám sát hoạt động của nhân sự kinh doanh.

- Đặt mục tiêu doanh số cho từng cá nhân/nhóm và đánh giá định kỳ.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Marketing, Chuyên môn, Chăm sóc khách hàng để đồng bộ triển khai dịch vụ.

5. Báo cáo & cải tiến

- Thống kê, phân tích kết quả kinh doanh định kỳ.

- Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng và cải tiến chất lượng dịch vụ để tăng doanh thu và giữ chân khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Quản trị kinh doanh/ Ngoại thương/ Kinh tế/ Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.

-Có kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí tương đương

Quyền Lợi

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế.

- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng lãnh đạo.

- Khả năng phân tích đánh giá, tổng hợp, giải quyết vấn đề linh hoạt

- Khả năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý và kiểm soát và đào tạo nhân viên

- Khả năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục tốt

- Tư duy phân tích và nhạy bén trong kinh doanh

