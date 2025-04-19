Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Học và thực hành lắp ráp, sửa chữa máy tính

Học và thực hành đổ mực, sửa chữa hộp mực

Học và thực hành tháo lắp sửa chữa máy in

Học và thực hành sửa chữa máy văn phòng như máy chấm công…

Học và thực hành sửa chữa mạng, máy chủ…

Hỗ trợ kỹ thuật viên bảo trì, sửa chữa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê công nghệ, chăm chỉ, ham học hỏi.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu.

Có phương tiện di chuyển.

Có tinh thần học hỏi.

Có bằng cấp CNTT là một lợi thế.

Giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo bài bản, thực hành thực tế.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Hỗ trợ phụ cấp theo năng lực.

Đóng dấu và nhận xét khi kết thúc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin