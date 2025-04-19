Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Học và thực hành lắp ráp, sửa chữa máy tính
Học và thực hành đổ mực, sửa chữa hộp mực
Học và thực hành tháo lắp sửa chữa máy in
Học và thực hành sửa chữa máy văn phòng như máy chấm công…
Học và thực hành sửa chữa mạng, máy chủ…
Hỗ trợ kỹ thuật viên bảo trì, sửa chữa.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê công nghệ, chăm chỉ, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo bài bản, thực hành thực tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
