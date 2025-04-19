Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Học và thực hành lắp ráp, sửa chữa máy tính
Học và thực hành đổ mực, sửa chữa hộp mực
Học và thực hành tháo lắp sửa chữa máy in
Học và thực hành sửa chữa máy văn phòng như máy chấm công…
Học và thực hành sửa chữa mạng, máy chủ…
Hỗ trợ kỹ thuật viên bảo trì, sửa chữa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê công nghệ, chăm chỉ, ham học hỏi.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu.
Có phương tiện di chuyển.
Có tinh thần học hỏi.
Có bằng cấp CNTT là một lợi thế.
Giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo bài bản, thực hành thực tế.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Hỗ trợ phụ cấp theo năng lực.
Đóng dấu và nhận xét khi kết thúc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ KHẢI HOÀN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tại nhà ông Trần Văn Chính Tổ 31 Cụm 5, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

