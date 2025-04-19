Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hạch toán và kê khai các giao dịch thu - chi, khấu hao, công nợ, thuế…

Quản lý công nợ phải thu và phải trả.

Kiểm tra và lập báo cáo về tình trạng xuất - nhập kho, tồn kho hàng.

Thu thập và xử lý dữ liệu, hoá đơn, chứng từ kế toán.

Kiểm tra các chứng từ và hóa đơn để đảm bảo chúng hợp lý, hợp lệ và hạch toán vào sổ sách kế toán theo các nghiệp vụ phát sinh.

Thống kê thông tin về nguyên vật liệu và giá hàng hóa.

Tính toán, kiểm tra lương, thưởng nhân viên theo hợp đồng lao động, thoả thuận hợp tác.

Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu báo cáo.

Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh trong kỳ, cuối kỳ.

Lập báo cáo tài chính hàng tháng, năm.

In và lưu trữ sổ sách theo quy định.

Giám sát công việc của các kế toán viên

Tham gia công tác kiểm tra tại các phòng ban, chi nhánh.

Đề ra phương hướng xử lý các công việc kế toán, tài chính còn tồn đọng, sai sót.

Phân tích các số liệu trên báo cáo tài chính và tham gia vào công tác giải trình và quyết toán thuế.