Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

Kế toán tổng hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trung Tâm Nha Khoa Nhật Minh, 662 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Hạch toán và kê khai các giao dịch thu - chi, khấu hao, công nợ, thuế…
Quản lý công nợ phải thu và phải trả.
Kiểm tra và lập báo cáo về tình trạng xuất - nhập kho, tồn kho hàng.
Thu thập và xử lý dữ liệu, hoá đơn, chứng từ kế toán.
Kiểm tra các chứng từ và hóa đơn để đảm bảo chúng hợp lý, hợp lệ và hạch toán vào sổ sách kế toán theo các nghiệp vụ phát sinh.
Thống kê thông tin về nguyên vật liệu và giá hàng hóa.
Tính toán, kiểm tra lương, thưởng nhân viên theo hợp đồng lao động, thoả thuận hợp tác.
Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu báo cáo.
Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh trong kỳ, cuối kỳ.
Lập báo cáo tài chính hàng tháng, năm.
In và lưu trữ sổ sách theo quy định.
Giám sát công việc của các kế toán viên
Tham gia công tác kiểm tra tại các phòng ban, chi nhánh.
Đề ra phương hướng xử lý các công việc kế toán, tài chính còn tồn đọng, sai sót.
Phân tích các số liệu trên báo cáo tài chính và tham gia vào công tác giải trình và quyết toán thuế.

Trình độ: Đại học
Kinh nghiệm BCT, BCTC, BHXH.
Kinh nghiệm vị trí Kế toán từ 5 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, Misa, ...

CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 662 âu Cơ - Phường 10 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

