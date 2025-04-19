Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
- Hồ Chí Minh: Trung Tâm Nha Khoa Nhật Minh, 662 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Hạch toán và kê khai các giao dịch thu - chi, khấu hao, công nợ, thuế…
Quản lý công nợ phải thu và phải trả.
Kiểm tra và lập báo cáo về tình trạng xuất - nhập kho, tồn kho hàng.
Thu thập và xử lý dữ liệu, hoá đơn, chứng từ kế toán.
Kiểm tra các chứng từ và hóa đơn để đảm bảo chúng hợp lý, hợp lệ và hạch toán vào sổ sách kế toán theo các nghiệp vụ phát sinh.
Thống kê thông tin về nguyên vật liệu và giá hàng hóa.
Tính toán, kiểm tra lương, thưởng nhân viên theo hợp đồng lao động, thoả thuận hợp tác.
Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu báo cáo.
Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh trong kỳ, cuối kỳ.
Lập báo cáo tài chính hàng tháng, năm.
In và lưu trữ sổ sách theo quy định.
Giám sát công việc của các kế toán viên
Tham gia công tác kiểm tra tại các phòng ban, chi nhánh.
Đề ra phương hướng xử lý các công việc kế toán, tài chính còn tồn đọng, sai sót.
Phân tích các số liệu trên báo cáo tài chính và tham gia vào công tác giải trình và quyết toán thuế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm BCT, BCTC, BHXH.
Kinh nghiệm vị trí Kế toán từ 5 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, Misa, ...
Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
