Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 26, phố Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Quản lý và lưu trữ giấy tờ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nhân sự nếu thiếu.
Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu được phê duyệt.
Mua bán, quản lý văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng (theo dõi tồn, đề xuất mua sắm, cấp phát…).
Lên kế hoạch, tham gia các hoạt động, sự kiện trong Công ty: Sinh nhật, Team building, YEP,....
Hỗ trợ làm làm cơ chế, lương thưởng, phúc lợi , BHXH cho CBNV
Hỗ trợ các phòng ban trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BLĐ Công ty và CBCNV trong việc xử lý các vấn đề về nhân sự.
Giải quyết các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và BLĐ Công ty.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học năm cuối hoặc vừa ra trường. Chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Hành chính, Luật Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Nắm được kiến thức cơ bản về hành chính, nhân sự (Luật lao động, Luật BHXH, Luật doanh nghiệp……)
Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng Ms Office tốt (Word, Excel, PowerPoint..).
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt và chăm chỉ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập (4-6tr): Lương + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng lễ Tết, hiếu, hỷ
Hỗ trợ dấu thực tập khi làm từ 3-6 tháng (ưu tiên 5 buổi/tuần trở lên). Có thể được ưu tiên ứng tuyển vị trí full của công ty đang tuyển dụng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được học đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

