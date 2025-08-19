Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Business Analyst

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1, Vai trò trong dự án
- Với vai trò là Business Analyst nghiệp vụ, bạn sẽ là cầu nối quan trọng giữa các bên liên quan và đội ngũ phát triển sản phẩm.
- Chịu trách nhiệm phân tích, thu thập, tài liệu hóa và quản lý các yêu cầu nghiệp vụ, đảm bảo rằng các giải pháp công nghệ được phát triển phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của người dùng.
- Bạn sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình sản phẩm, từ giai đoạn ý tưởng đến triển khai và tối ưu hóa sau này.
2. Chi tiết các tasks công việc, các công nghệ đảm nhận
- Phân tích và thu thập yêu cầu: Làm việc trực tiếp với các bên liên quan (stakeholders) để hiểu rõ mục tiêu, quy trình nghiệp vụ và các vấn đề hiện tại. Thu thập, phân tích và làm rõ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của sản phẩm.
- Tài liệu hóa yêu cầu: Chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ thành các tài liệu rõ ràng, dễ hiểu như Business Requirement Document (BRD), Functional Specification Document (FSD), User Stories, Use Cases, v.v. Đảm bảo các tài liệu này được cập nhật và quản lý xuyên suốt vòng đời dự án.
- Phân tích và thiết kế giải pháp: Phân tích các yêu cầu để đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả, và phù hợp với kiến trúc hệ thống hiện có. Hợp tác với đội ngũ kỹ thuật để thiết kế các giải pháp chi tiết, bao gồm luồng nghiệp vụ, giao diện người dùng (UI/UX) và tích hợp hệ thống.
- Quản lý và ưu tiên yêu cầu: Quản lý backlog yêu cầu, ưu tiên các tính năng dựa trên giá trị kinh doanh, độ phức tạp và sự phụ thuộc. Đảm bảo rằng các yêu cầu được truyền đạt rõ ràng và nhất quán đến đội ngũ phát triển.
- Kiểm thử và xác nhận: Tham gia vào quá trình kiểm thử (UAT - User Acceptance Testing) để đảm bảo rằng sản phẩm được phát triển đáp ứng đúng các yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm thử.
- Hỗ trợ triển khai và sau triển khai: Hỗ trợ quá trình triển khai sản phẩm, đào tạo người dùng và cung cấp hỗ trợ sau triển khai để đảm bảo sản phẩm được sử dụng hiệu quả và đáp ứng nhu cầu liên tục của doanh nghiệp.
- Nghiên cứu thị trường và đối thủ: Nắm bắt xu hướng thị trường
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ
- Bằng cấp Đại học chính quy trở lên trong các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Ưu tiên có các chứng chỉ chuyên ngành về Business Analysis (ví dụ: CBAP, CCBA) hoặc Agile/Scrum.
2. Số năm Kinh nghiệm
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên tục trong vai trò Business Analyst hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực phát triển phần mềm.
- Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án có quy mô lớn và phức tạp, đặc biệt trong các domain tương tự.
3. Kỹ năng chuyên môn
- Nắm vững các phương pháp luận phân tích nghiệp vụ (ví dụ: BABOK).
- Thành thạo các kỹ thuật thu thập yêu cầu (phỏng vấn, workshop, khảo sát).
- Có khả năng tài liệu hóa yêu cầu rõ ràng, chính xác (User Stories, Use Cases, BRD, FSD).
- Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum.
- Có khả năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ mô hình hóa (ví dụ: UML, BPMN).
Ưu tiên:
- Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý yêu cầu (ví dụ: Jira, Confluence, Azure DevOps).
- Hiểu biết về UI/UX và khả năng làm việc với các công cụ thiết kế (ví dụ: Figma, Sketch).
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Product Management hoặc Product Ownership.
4. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc, khả năng tương tác hiệu quả với nhiều cấp độ stakeholders.
- Khả năng phân tích, tư duy logic và giải quyết vấn đề vượt trội.
- Kỹ năng trình bày và thuyết phục tốt.
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
- Tinh thần chủ động, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.
5. Yêu cầu khác
- Đam mê công nghệ và mong muốn tạo ra các sản phẩm có giá trị.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng các deadline dự án.
- Sẵn sàng học hỏi và thích nghi với các công nghệ, quy trình mới

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1, Chế độ đãi ngộ:
- Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo năng lực, nghỉ mát, lì xì đầu năm,...
- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, công bằng và minh bạch cùng cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
- Được đào tạo liên tục và được tham gia các chương trình huấn luyện bài bản.
- Các hoạt động thể dục thể thao hấp dẫn: đá bóng, cầu lông, chạy bộ…
2, Lộ trình phát triển/Cơ hội nghề nghiệp:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

