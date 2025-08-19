Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
- Hà Nội: Vincom Mega Mall R2
- Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Phỏng vấn, tiếp nhận và đào tạo cho nhân viên mới.
Nắm rõ và sử dụng thành thạo phần mềm Pancake
Xây dựng kịch bản, quy trình bán hàng.
Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên bao gồm: giám sát chất lượng tư vấn khách hàng và doanh số của nhân viên hàng ngày.
Xây dựng và triển triển khai kế hoạch làm việc cho team; Kiểm tra số lượng data nhân viên nhận hàng ngày.
Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; Hỗ trợ nhân viên xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng bán hàng và nghiệp vụ sản phẩm.
Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: Khách hàng khó tiếp cận, Khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày.
Chịu trách nhiệm về doanh số của nhóm theo ngày, tuần và tháng; Thúc đẩy, quản lý để mỗi nhân viên đạt được chỉ tiêu hàng tháng.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân để làm việc.
Có kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhóm, khả năng nắm bắt tâm lý con người.
Kỹ năng giải quyết vấn đề để hỗ trợ nhân viên trong nhóm khi gặp khó khăn trong bán hàng.
Khả năng tự tạo động lực và chủ động trong công việc.
Nhiệt huyết, năng động, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt.
Kĩ năng tin học văn phòng cơ bản : Excel, Word.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương
Đóng bảo hiểm xã hội
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Chế độ thâm niên, nghỉ lễ tết
Tham gia party thường niên, du lịch... cùng công ty.
Thưởng tháng lương 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
