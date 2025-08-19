Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
- Hà Nội: lô N5
- 2 Cụm sản xuất làng nghề tập trung, Tân Triều, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 35 - 40 Triệu
Xây dựng và chuẩn hóa quy trình, hệ thống vận hành nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, C&B, đánh giá hiệu suất, lộ trình thăng tiến…).
Kết nối, phối hợp chặt chẽ các phòng ban, đảm bảo thông tin xuyên suốt và hỗ trợ hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Thiết kế và triển khai cơ chế phối hợp nội bộ giữa các công ty thành viên trong hệ sinh thái.
Đề xuất và giám sát việc áp dụng công cụ quản trị nhân sự để nâng cao tính minh bạch và hiệu quả.
Phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc gắn kết, chuyên nghiệp.
Tư vấn cho Ban lãnh đạo các giải pháp phát triển nguồn nhân lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Nhân sự, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành F&B, Thực phẩm, Bán lẻ.
Mạnh về kết nối Nhân sự các phòng ban
Kỹ năng hoạch định chiến lược, xây dựng hệ thống nhân sự.
Khả năng lãnh đạo, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường chuyên nghiệp – minh bạch – văn hóa tử tế
Cơ hội mua cổ phần của Chợ Viềng Food
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
