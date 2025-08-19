Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD

Giám đốc nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD

Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: lô N5

- 2 Cụm sản xuất làng nghề tập trung, Tân Triều, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Xây dựng và chuẩn hóa quy trình, hệ thống vận hành nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, C&B, đánh giá hiệu suất, lộ trình thăng tiến…).
Xây dựng và chuẩn hóa quy trình
Kết nối, phối hợp chặt chẽ các phòng ban, đảm bảo thông tin xuyên suốt và hỗ trợ hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Kết nối, phối hợp chặt chẽ các phòng ban
Thiết kế và triển khai cơ chế phối hợp nội bộ giữa các công ty thành viên trong hệ sinh thái.
Đề xuất và giám sát việc áp dụng công cụ quản trị nhân sự để nâng cao tính minh bạch và hiệu quả.
Phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc gắn kết, chuyên nghiệp.
Phát triển văn hóa doanh nghiệp
Tư vấn cho Ban lãnh đạo các giải pháp phát triển nguồn nhân lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh…).
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Nhân sự, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành F&B, Thực phẩm, Bán lẻ.
Mạnh về kết nối Nhân sự các phòng ban
Kỹ năng hoạch định chiến lược, xây dựng hệ thống nhân sự.
Khả năng lãnh đạo, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH, nghỉ lễ/tết, sinh nhật, phúc lợi nội bộ
Môi trường chuyên nghiệp – minh bạch – văn hóa tử tế
Cơ hội mua cổ phần của Chợ Viềng Food

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô N5-2, Cụm sản xuất làng nghề tập trung, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

