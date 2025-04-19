Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SAMPO VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SAMPO VINA
Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Quế Võ 1, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
Thu thập, kiểm tra, xử lý và nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán, kết xuất báo cáo
Thanh toán ngân hàng và thực hiện các nghiệp vụ liên quan
Quản lý hồ sơ liên quan đến thuế TNCN, đăng ký MST cá nhân, đăng ký người phụ thuộc
Thống kê, tổng hợp và cung cấp số liệu cho cho các phòng ban, cơ quan chức năng khi có yêu cầu
Các công việc khác được giao theo yêu cầu
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có trên 1 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành liên quan
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán)
Tại CÔNG TY TNHH SAMPO VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAMPO VINA
