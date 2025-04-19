Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SAMPO VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Quế Võ 1, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Thu thập, kiểm tra, xử lý và nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán, kết xuất báo cáo

Thanh toán ngân hàng và thực hiện các nghiệp vụ liên quan

Quản lý hồ sơ liên quan đến thuế TNCN, đăng ký MST cá nhân, đăng ký người phụ thuộc

Thống kê, tổng hợp và cung cấp số liệu cho cho các phòng ban, cơ quan chức năng khi có yêu cầu

Các công việc khác được giao theo yêu cầu

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có trên 1 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành liên quan

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán)

Tại CÔNG TY TNHH SAMPO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAMPO VINA

