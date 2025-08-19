Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI

CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI

Cozy là thương hiệu trà của Công ty Cổ phần Sản phẩm Sinh Thái ECO Products, thuộc tập đoàn chè Thế Hệ Mới, doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Với vùng nguyên liệu chè được phát triển bài bản trên hầu hết các vùng chè nổi tiếng của tổ quốc, ECO Products đã đầu tư những công nghệ hiện đại nhất để xây dựng nên thương hiệu Cozy… Lịch sử hình thành và phát triển của Cozy là quá trình không ngừng sáng tạo, hoàn thiện để mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những dòng sản phẩm trà với hương vị hấp dẫn, độc đáo và khác biệt. Cozy còn là thương hiệu đi đầu trong việc tạo ra những xu hướng, phong cách tiêu dùng hiện đại, làm phong phú văn hóa thưởng trà của người Việt. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm trà sạch, thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Dù bạn là ai, ở lứa tuổi nào, ưa những hương vị trà truyền thống hay hiện đại, Cozy đều có các dòng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu thưởng trà của bạn.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI

Tuyển Video Editor CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội 9 - 12 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
321 Vĩnh Hưng - Vĩnh Hưng - Hà Nội

