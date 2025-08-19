Giới thiệu CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI

Cozy là thương hiệu trà của Công ty Cổ phần Sản phẩm Sinh Thái ECO Products, thuộc tập đoàn chè Thế Hệ Mới, doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Với vùng nguyên liệu chè được phát triển bài bản trên hầu hết các vùng chè nổi tiếng của tổ quốc, ECO Products đã đầu tư những công nghệ hiện đại nhất để xây dựng nên thương hiệu Cozy… Lịch sử hình thành và phát triển của Cozy là quá trình không ngừng sáng tạo, hoàn thiện để mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những dòng sản phẩm trà với hương vị hấp dẫn, độc đáo và khác biệt. Cozy còn là thương hiệu đi đầu trong việc tạo ra những xu hướng, phong cách tiêu dùng hiện đại, làm phong phú văn hóa thưởng trà của người Việt. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm trà sạch, thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Dù bạn là ai, ở lứa tuổi nào, ưa những hương vị trà truyền thống hay hiện đại, Cozy đều có các dòng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu thưởng trà của bạn.