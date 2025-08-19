Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 9, Tòa Topaz, số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham gia lập kế hoạch phát triển khách hàng; Tìm kiếm, mở rộng khách hàng

2. Cung cấp các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán và nhận lệnh giao dịch của các khách

hàng cá nhân

3. Cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư giữa các nhà đầu tư với các doanh nghiệp chào bán cổ phần/

chứng khoán.

4. Thực hiện hoạt động chào bán các sản phẩm và dịch vụ của Công ty cho nhà đầu tư

5. Cập nhật dữ liệu khách hàng, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng quản lý danh mục đầu tư

6. Cập nhật thông tin thị trường, pháp luật, chuyên môn cho khách hàng, cung cấp báo cáo phân tích đình kỳ, báo cáo tính phí cho khách hàng theo quy định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tuyển dụng:

1 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kinh tế

2 Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

3 Biết phân tích cơ bản & phân tích kỹ thuật để có thể tư vấn khách hàng là một lợi thế

4 Kinh nghiệm

5 Tối thiểu 1 năm làm môi giới chứng khoán tại các Công ty Chứng khoán hoặc đã tham gia tự doanh chứng khoán trong 2 năm liên tục gần đây,

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia

