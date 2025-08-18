Tuyển Video Editor CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 321 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thiết kế, chỉnh sửa và sản xuất Video theo yêu cầu (Kết hợp cùng Content)
Thực hiện thiết kế các ấn phẩm (ảnh, banner,...)cơ bản theo yêu cầu (đặc biệt là các ấn phẩm liên quan đến sàn TMĐT (shopee, tiktok)
Đảm bảo các thiết kế đúng yêu cầu đặt ra, đúng thời hạn (đặc biệt là ấn phẩm về video)
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên học các ngành học liên quan đến quay dựng, chụp ảnh, marketing, thiết kế,...
Ưu tiên: các bạn có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video và các phần mềm thiết kế cơ bản
Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9 -12 triệu (Deal theo năng lực)
Du lịch nghỉ mát theo chế độ của công ty 1-2 lần/năm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, học hỏi cùng nhau tiến bộ.
Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
