Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 9, Tòa Topaz, số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên Môi giới.

• Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng giao dịch chứng khoán, chăm sóc khách hàng.

• Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, sản phẩm tài chính hỗ trợ cho khách hàng.

• Hướng dẫn nhân viên môi giới các quy trình nghiệp vụ, chính sách khách hàng, chính sách sản phẩm dịch vụ,… để hỗ trợ nhân viên Môi giới có kiến thức chuyên môn tốt, thực hiện đúng các quy định của công ty và pháp luật, hạn chế rủi ro có thể phát sinh trong quá trình chăm sóc Khách hàng.

• Kiểm soát và tuân thủ các quy trình, quy định của công ty.

• Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Môi giới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, tài chính, kế toán, ngoại thương, ngân hàng.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

• Có kiến thức về thị trường tài chính/chứng khoán.

• Khả năng sales và chăm sóc khách hàng tốt.

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

• Trung thực, nhiệt tình, năng động và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia Thì Được Hưởng Những Gì

