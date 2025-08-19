Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
- Hồ Chí Minh: Tầng 9, Tòa Topaz, số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
• Phát triển kinh doanh
- Triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển khách hàng và sản phẩm dịch vụ IB theo định hướng công ty.
- Phát triển mạng lưới quan hệ với doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, kiểm toán, ngân hàng… để tìm kiếm cơ hội tư vấn.
- Đề xuất các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu thị trường.
• Quản lý giao dịch
- Triển khai các công việc liên quan đến tư vấn: IPO, phát hành ra công chúng, phát hành riêng lẻ, M&A, tư vấn tái cấu trúc, tư vấn IR...
- Xây dựng model định giá doanh nghiệp
- Tham gia đàm phán, trình bày với khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước khi cần thiết.
- Đảm bảo hoạt động tư vấn tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy chế nội bộ.
- Đánh giá rủi ro các thương vụ và đề xuất biện pháp kiểm soát.
• Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
