Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Phát triển kinh doanh

- Triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển khách hàng và sản phẩm dịch vụ IB theo định hướng công ty.

- Phát triển mạng lưới quan hệ với doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, kiểm toán, ngân hàng… để tìm kiếm cơ hội tư vấn.

- Đề xuất các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

• Quản lý giao dịch

- Triển khai các công việc liên quan đến tư vấn: IPO, phát hành ra công chúng, phát hành riêng lẻ, M&A, tư vấn tái cấu trúc, tư vấn IR...

- Xây dựng model định giá doanh nghiệp

- Tham gia đàm phán, trình bày với khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước khi cần thiết.

- Đảm bảo hoạt động tư vấn tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy chế nội bộ.

- Đánh giá rủi ro các thương vụ và đề xuất biện pháp kiểm soát.

• Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.