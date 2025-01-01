Giới thiệu Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk

JAPAN VIETNAM LIVESTOCK COMPANY LTD. (JVL) Is a co-operation between two giants known as VINAMILK and SOJITZ CORPORATION JAPAN. JVL specializes in algriculture area especially in high quality and premium beef. With strong finance and firmly established market foundation from the two mother companies, it is promised for a potential development in future. This is an opportunistic and challenging environment for talented candidates who dare to confront and express themselves. CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VIỆT NHẬT Là sự kết hợp giữa 2 gã khổng lồ Vinamilk và tập đoàn Sojitz Nhật Bản. Start - Up của chúng tôi chuyên về lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là mặt hàng thực phẩm cao cấp (thịt bò). Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ và nền tảng thị trường vững chắc từ 2 công ty mẹ, hứa hẹn sẽ có những bước phát triển đầy tiềm năng trong tương lại. Đây sẽ là một môi trường đầy tính cơ hội và thử thách cho những ứng viên tài năng, dám đương đầu và thể hiện bản thân