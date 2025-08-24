Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 225 Võ Văn Ngân, Thủ Đức ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Do mở rộng hệ thống cửa hàng Thời trang nam cần tuyển Nhân viên Bảo vệ (Tiếp đón) với nhiệm vụ sau:

Chào đón khách đến mua hàng tại Cửa hàng

Dắt xe cho khách

Mở cửa cho khách

Bảo vệ an ninh, an toàn phương tiện của khách khi đến mua hàng tại cửa hàng

Hỗ trợ cửa hàng các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 18-50t

Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, cởi mở, trung thực

Giao tiếp tốt

Không yêu cầu kinh nghiệm (chấp nhận người đi làm hoặc sinh viên)

Làm ca sáng/ chiều hoặc xoay ca (Đảm bảo ngày làm việc 7.5h/ngày)Có thể Làm full ca

Ca sáng: 8h15-15h45

Ca chiều: 15h45- 22h45

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 7.000.000-10.000.000VNĐ/tháng

Thưởng tháng lương 13 theo tình hình sản xuất Kinh doanh

Phụ cấp ăn ca, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp vị trí

Phụ cấp con nhỏ, nhà xa...

Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty

Chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh con...dành cho bản thân và người thân trong gia đình

Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.

Du lịch 02 lần/năm

Tham gia các chương trình Teambuilding, sự kiện do công ty tổ chức

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám sát kinh doanh trong thời gian ngắn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

