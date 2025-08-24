Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 225 Võ Văn Ngân, Thủ Đức ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Do mở rộng hệ thống cửa hàng Thời trang nam cần tuyển Nhân viên Bảo vệ (Tiếp đón) với nhiệm vụ sau:
Chào đón khách đến mua hàng tại Cửa hàng
Dắt xe cho khách
Mở cửa cho khách
Bảo vệ an ninh, an toàn phương tiện của khách khi đến mua hàng tại cửa hàng
Hỗ trợ cửa hàng các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 18-50t
Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 7.000.000-10.000.000VNĐ/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
