Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255A29 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

-Edit Video sử dụng cho các sàn TMDT

- Phụ trách lên ý tưởng kịch bản và edit video lên Facebook, Google,…

- Cập nhật xu hướng liên tục để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu

-Cắt ghép, chèn nhạc, hiệu ứng cơ bản

-Biết bắt trend là lợi thế

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ có kinh nghiệm liên quan

Thành thạo 1 trong các phần mềm (Premiere/Capcut/After Effect…).

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho Agency

Giờ làm việc: 11:00 - 20:00, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Tại CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:15-18 triệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin