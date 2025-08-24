Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 255A29 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
-Edit Video sử dụng cho các sàn TMDT
- Phụ trách lên ý tưởng kịch bản và edit video lên Facebook, Google,…
- Cập nhật xu hướng liên tục để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu
-Cắt ghép, chèn nhạc, hiệu ứng cơ bản
-Biết bắt trend là lợi thế
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ có kinh nghiệm liên quan
Thành thạo 1 trong các phần mềm (Premiere/Capcut/After Effect…).
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho Agency
Giờ làm việc: 11:00 - 20:00, từ thứ Hai đến thứ Bảy.
Thành thạo 1 trong các phần mềm (Premiere/Capcut/After Effect…).
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho Agency
Giờ làm việc: 11:00 - 20:00, từ thứ Hai đến thứ Bảy.
Tại CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:15-18 triệu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI