Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 288 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Tư vấn khóa học và chăm sóc khách hàng qua đa kênh (Gọi điện, chat, email,...) .

Chịu trách nhiệm chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và đội nhóm.

Chủ động tìm kiếm học viên ngoài data sẵn có của công ty.

Tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng để chuyển tới bộ phận liên quan.

Công việc hành chính: quản lý thông tin học viên, làm báo cáo.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ, độ tuổi từ 2002 - 1994.

Làm việc 44 giờ/ tuần (Full-time) tại văn phòng, có thể xoay ca tối hoặc cuối tuần.

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng làm việc nhóm.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, nhiệt huyết. Không nói ngọng/ lắp, giọng địa phương.

Có từ 6 tháng trở lên kinh nghiệm Telesales (Có kinh nghiệm tư vấn liên quan đến giáo dục là một lợi thế)

Có từ 6 tháng trở lên kinh nghiệm Telesales

(Có kinh nghiệm tư vấn liên quan đến giáo dục là một lợi thế)

Hiểu biết và hứng thú với sản phẩm e-Learning, sử dụng thành thạo Google Sheets và phần mềm quản lý học viên là lợi thế.

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm):

Full-time: 8.000.000 - 10.000.000 vnd / tháng

Thưởng doanh số (tổng thu nhập full-time 18 triệu - 30+++ triệu/tháng).

Thử việc hưởng 85% lương cơ bản + 100% hoa hồng.

Được đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật.

Tháng lương thứ 13.

Được tham gia bảo hiểm sức khỏe khi trở thành nhân viên chính thức.

Được cung cấp Data ổn định, hàng ngày từ nguồn Marketing online.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, phát huy sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân, cơ hội thăng tiến.

Học MIỄN PHÍ 01 khóa Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung trên Prepedu

MIỄN PHÍ

Được tạo điều kiện học IELTS trực tiếp với những GV hàng đầu miễn phí khi trở thành nhân viên Full-time chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin