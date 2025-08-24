Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Prep
Ngày đăng tuyển: 24/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/09/2025
Công ty cổ phần công nghệ Prep

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 288 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn khóa học tiếng Trung và chăm sóc khách hàng qua đa kênh (Gọi điện, chat, email,...) .
Chịu trách nhiệm chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và đội nhóm.
Chủ động tìm kiếm học viên ngoài data sẵn có của công ty.
Tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng để chuyển tới bộ phận liên quan.
Công việc hành chính: quản lý thông tin học viên, làm báo cáo.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ, độ tuổi từ 2002 - 1994.
Làm việc 44 giờ/ tuần (Full-time) tại văn phòng, có thể xoay ca tối hoặc cuối tuần.
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng làm việc nhóm.
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, nhiệt huyết. Không nói ngọng/ lắp, giọng địa phương.
Có từ 6 tháng trở lên kinh nghiệm Telesales (Có kinh nghiệm tư vấn liên quan đến giáo dục là một lợi thế)
Hiểu biết và hứng thú với sản phẩm e-Learning, sử dụng thành thạo Google Sheets và phần mềm quản lý học viên là lợi thế.
Biết Tiếng Trung (HSK1-2 trở lên)
Có laptop cá nhân.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm):
Full-time: 8.000.000 - 10.000.000 vnd / tháng
Thưởng doanh số (tổng thu nhập full-time 18 triệu - 30+++ triệu/tháng).
Thử việc hưởng 85% lương cơ bản + 100% hoa hồng.
Được đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật.
Tháng lương thứ 13.
Được tham gia bảo hiểm sức khỏe khi trở thành nhân viên chính thức.
Được cung cấp Data ổn định, hàng ngày từ nguồn Marketing online.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, phát huy sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân, cơ hội thăng tiến.
Học MIỄN PHÍ 01 khóa Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung trên Prepedu
Được tạo điều kiện học IELTS trực tiếp với những GV hàng đầu miễn phí khi trở thành nhân viên Full-time chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

