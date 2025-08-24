Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/09/2025
CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 26TT25 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng là các nhà máy trên toàn quốc
- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.
- Kiên trì bám đuổi thuyết phụckhách hàng cho mục tiêuphát triển lâu dài.
- Nhận đơn hàng và chốt đơn từ phòng marketing.
- Kết nối chăm sóc , phân tích thông tin và nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng theo tệp khách hàng có sẵn trong CRM của công ty
- Tư vấn và bán các sản phẩm tới khách hàng khối FDI, các khu công nghiệp, Nhà máy xí nghiệp tại Việt Nam.
- Xử lý các yêu cầu từ khách hàng, báo giá, làm hợp đồng, liên hệ và làm việc với các đối tác.
- Quản lý đơn hàng PO, Contract, theo dõi đặt hàng, hàng về, và kế hoạch giao hàng cho khách.
- Theo dõi công nợ khách hàng và một số công viêc cấp trên giao.
- Mở rộng, phát triển khách hàng mới.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên từ 26 - 27 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc khối Kinh tế và chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa, cơ khí...
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm kinh doanh B2B Bán hàng các sản phẩm kỹ thuật, máy móc, cơ khí, điện cơ hoặc tương tự
- Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng: Word, Excell, Power Point.....
- Mong muốn thu nhập tốt thông qua làm việc chăm chỉ và hướng đến mục tiêu cụ thể
- Thật sự yêu thích công việc bán hàng và tiếp xúc với khách hàng
- Ứng viên phải là người trung thực và khiêm tốn
- Tự tin, thoải mái/thân thiện trong giao tiếp
- Có ý thức chủ động và trách nhiệm công việc
- Thích nghi nhanh và chịu được áp lực công việc
- Có tinh thần cầu tiến với mong muốn ngày càng phát triển bản thân
- Có latop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
- Lương bao gồm: Lương cứng + Thưởng KPI + Thưởng com % theo doanh thu + Phụ cấp. Lương đến 25tr-30tr/tháng
- Chế độ tăng lương hàng năm theo Lever dựa trên kết quả doanh thu.
- Lương tháng 13 + Thưởng kết quả kinh doanh cuối năm theo doanh thu
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN, v.v)
- Được đi du lịch, dã ngoại năm 2 lần với công ty
- Tham gia sinh nhật tháng cùng công ty
- Nghỉ ốm đau, thai sản theo Quy định của nhà nước.
- Bà bầu nghỉ thai sản được hưởng 50% doanh số.
- Mẹ bỉm sữa được đi muộn hoặc về sớm 30 phút chăm trẻ dưới 1 tuổi.
- Hưởng 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 - hết buổi sáng ngày thứ 7
Các quyền lợi khác:
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến thành trưởng ngành hàng, trưởng chi nhánh, trưởng nhóm Kinh doanh mới.
- Được dẫn dắt và đào tạo bởi lãnh đạo có tầm nhìn, có bề dày kinh nghiệm trong ngành vòng bi công nghiệp.
- Lộ trình thăng tiến, phát triển bản thân, tăng thu nhập rõ ràng..
- Luôn được lắng nghe, hỗ trợ tận tâm trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Xóm Trại, thôn Xuân Quang, Xã Đội Bình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

