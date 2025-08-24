Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16, Sảnh Văn Phòng, Chung cư C1 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng triển khai kế hoạch kinh doanh triệt để, thực thi quyết liệt bám mục tiêu. Là mẫu người Doer (not Thinker)

- Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp thành thạo

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự tốt đến xuất sắc

- Khả năng phân tích dữ liệu và ra quyết định dựa trên số liệu

- Thành thạo MS Office, có kinh nghiệm làm việc với CRM và các công cụ quản lý bán hàng

- Ưu tiên ứng viên đã có 1 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Sales Leader trong các lĩnh vực như du lịch, công nghệ, khách sạn hoặc các ngành dịch vụ có tính tư vấn cao

- Ưu tiên hiểu biết sâu rộng về thị trường du lịch Việt Nam và nhu cầu của khách du lịch quốc tế, có sẵn mạng lưới quan hệ trong ngành du lịch

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ chế KPI rõ ràng theo doanh thu mục tiêu, cơ chế theo năng lực của trưởng phòng

- Cơ hội phát triển lên Giám đốc kinh doanh trong 6 tháng - 1 năm, được hướng dẫn trực tiếp bởi Ban Giám đốc nhiều kinh nghiệm

- Mức lương cứng tối thiểu là 20.000.000 VNĐ + lương hiệu suất theo doanh thu, thưởng lễ, thưởng khác….

- Ưu tiên tham gia các tour khảo sát sản phẩm du lịch, đi du lịch miễn phí định kỳ cùng công ty

- Môi trường làm việc năng động, trẻ, quyết liệt, sáng tạo

- Chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định nhà nước

- Các hoạt động team building và du lịch nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP

