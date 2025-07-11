Giới thiệu CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN

Năm 2013, Công ty sơn hóa chất TE-1 đã thành lập Công ty Hóa Phẩm Việt Liên tại KCN Nam Tân Uyên, Việt Nam, để đáp ứng xu hướng tăng trưởng của thị trường Việt Nam và nhu cầu của khách hàng. Dự kiến sẽ tiếp tục đưa ra những sản phẩm có chất lượng tối ưu và lập kế hoạch sản xuất linh hoạt để đáp ứng sự tăng trưởng kinh doanh trong tương lai và nhu cầu của khách hàng, trở thành nhà cung cấp sơn mang tầm quốc tế. Công ty Hóa Phẩm Việt Liên Công ty Hóa Phẩm Việt Liên Với sự cải tiến liên tục và phát triển dòng sản phẩm sơn nước, sơn gốc dầu cùng với sự hỗ trợ của khách hàng, toàn thể nhân viên TE-1 đều tuân thủ quan niệm: “Sáng tạo, Uy tín, Quan tâm, Tiết kiệm với đảm bảo chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng, tinh thần sáng tạo để phát triển bền vững”. TE-1 quyết tâm sẽ vượt qua tất cả các rào cản, khó khăn để đóng góp vào công cuộc bảo vệ cuộc sống không độc hại, thân thiện với môi trường. TE-1 có sứ mệnh bảo vệ môi trường và thiên nhiên, vì vậy TE-1 sẽ tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy và phát huy khái niệm về Thiết kế xanh.