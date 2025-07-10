Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN Tân Uyên Mở Rộng, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý hồ sơ và tài liệu văn kiện:

Tiếp nhận, quản lý và lưu trữ các tài liệu, hồ sơ của tổ theo đúng quy trình.

Dịch thuật, biên tập tài liệu từ tiếng Hoa sang tiếng Việt và ngược lại khi cần thiết.

Chuẩn bị các văn bản, báo cáo, và tài liệu hỗ trợ cho các cuộc họp, dự án hoặc yêu cầu từ cấp trên.

Hỗ trợ tổ và các công việc hành chính:

Phối hợp với các thành viên trong tổ để đảm bảo tiến độ công việc chung.

Theo dõi, cập nhật tiến độ xử lý hồ sơ và các công việc liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Ngôn ngữ Trung, Quản trị Văn phòng, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

Ngoại ngữ:

Thành thạo tiếng Hoa (nghe, nói, đọc, viết), ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ HSK 4 trở lên hoặc tương đương.

Có khả năng dịch thuật và soạn thảo tài liệu bằng tiếng Hoa.

Kỹ năng:

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng tổ chức, quản lý hồ sơ, và xử lý công việc cẩn thận, tỉ mỉ.

Khả năng học hỏi và nhanh chóng làm quen với các thiết bị kỹ thuật (máy phân tích màu).

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong môi trường liên quan đến xử lý hồ sơ hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

Tính cách: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm cao.

Tại CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả làm việc.

Được đào tạo chuyên môn về vận hành máy phân tích màu và các quy trình xử lý tài liệu.

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển sự nghiệp và cải thiện kỹ năng tiếng Hoa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin