Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Nam Công Thành làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số C186, KP 5, Phường Tân Hiệp Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tham gia quản lý, giám sát và triển khai thi công các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.

Lập dự toán, bóc tách khối lượng và kiểm soát chi phí công trình hiệu quả.

Chuẩn bị hồ sơ và tham gia công tác đấu thầu.

Thực hiện công tác QS (Quantity Surveying), lập hồ sơ thanh quyết toán và quản lý hợp đồng.

Phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm thực tế ở vị trí Kỹ sư Xây dựng hoặc tương đương.

Thành thạo công tác thi công, lập dự toán, làm hồ sơ đấu thầu và QS.

Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và quy trình thi công.

Sử dụng thành thạo AutoCAD, MS Project, các phần mềm dự toán và MS Office.

Có khả năng chịu áp lực và tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên thường trú tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nam Công Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nam Công Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin