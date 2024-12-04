Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 28, Tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Xây dựng, quản lý và điều phối bộ phận Sale - Marketing

- Lập kế hoạch & Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể phù hợp với Chiến lược kinh doanh công ty.

- Chịu trách nhiệm về tổ chức, đánh giá : quảng bá hình ảnh , sản phẩm của công ty ra công chúng và trong nội bộ

- Định hướng, theo dõi ,đánh giá các hoạt động nghiên cứu thị trường.

- Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý thương hiệu ( nhận diện, định vị, hình ảnh, tính cách, ...).

- Xác định và quản lý ngân sách hoạt động Marketing

- Hoạch định kế hoạch, phân tích , định hướng , thực hiện hoạt động Digital Marketing

- Xây dựng chiến lược marketing trên các kênh truyền thông số; quản lý, vận hành và theo dõi tương tác trên homepage của Website, Facebook ,Linkedin, Zalo...

- Thực hiện quảng cáo sản phẩm của CTy trên các kênh Online : Google, Facebook và các kênh Digital khác để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của công ty.

- Giám sát , thống kê , đánh giá về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Google Adwords, Facebook).

- Báo cáo lên giám đốc điều hành về hiệu quả marketing trên các kênh truyền thông số.

- Quản lý công việc in ấn, tờ rơi, catalogue, nội dung Website.

- Chịu trách nhiệm quản lý và đánh giá hiệu quả công việc của phòng (thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi)

- Liên kết các cty du lịch về outside và group sale

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ Nữ

- Độ tuổi: 28 đến 40 tuổi.

- Bằng tốt nghiệp từ Đại Học chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, hoặc có kinh nghiệm làm mảng Nhà Hàng- Khách Sạn

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Marketing từ 03 năm trở lên trong lĩnh vực F& B

- Giao tiếp tốt (biết tiếng Hàn là một lợi thế).

Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15-18tr. thử việc 2 tháng 85% lương.

- Thưởng KPI, phụ cấp theo quy định..

- Các chế độ BHXH theo quy định Pháp Luật. Chế độ ngày lễ, Tết, phép năm theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam

