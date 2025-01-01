Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam

Ms Vân
Giới thiệu Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam

Công ty TNHH Khí công nghiệp Meser Hải Phòng là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài của Tập đoàn MESSER Đức - Tập đoàn hàng đầu thế giới với hơn 100 năm kinh nghiệm chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm khí công nghiệp, có trụ sở chính tại Hải Phòng, Văn phòng đại diện tại Hà Nội và Đà Nẵng, 05 nhà máy tách khí tại Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Nam, Dung Quất - Quảng Ngãi. - Hải Phòng: Tầng 6, tòa nhà MB, số 6 lô 30A, Lê Hồng Phong, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng. - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Sao Bắc, số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Để phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí sau:

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025

Hải Phòng 11 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Thị trấn An Dương, huyên An Dương, thành phố Hải Phòng

