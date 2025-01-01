Giới thiệu Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam

Công ty TNHH Khí công nghiệp Meser Hải Phòng là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài của Tập đoàn MESSER Đức - Tập đoàn hàng đầu thế giới với hơn 100 năm kinh nghiệm chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm khí công nghiệp, có trụ sở chính tại Hải Phòng, Văn phòng đại diện tại Hà Nội và Đà Nẵng, 05 nhà máy tách khí tại Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Nam, Dung Quất - Quảng Ngãi. - Hải Phòng: Tầng 6, tòa nhà MB, số 6 lô 30A, Lê Hồng Phong, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng. - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Sao Bắc, số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Để phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí sau: