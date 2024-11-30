Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: An Lão, Huyện An Lão
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Hạch toán các khoản thu chi của doanh nghiệp
Làm báo cáo định kỳ háng tháng, quý, năm
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán xây dựng
Chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc các ngành liên quan
Thành thạo sử dụng tin học văn phòng, phần mềm kế toán đặc biệt là Excel phục vụ cho công việc
Có khả năng giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực
Trung thực và có thể gắn bó lâu dài với công ty
Chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc các ngành liên quan
Thành thạo sử dụng tin học văn phòng, phần mềm kế toán đặc biệt là Excel phục vụ cho công việc
Có khả năng giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực
Trung thực và có thể gắn bó lâu dài với công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH y tế theo Luật lao động hiện hành
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH y tế theo Luật lao động hiện hành
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI