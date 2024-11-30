Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: An Lão, Huyện An Lão

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Hạch toán các khoản thu chi của doanh nghiệp

Làm báo cáo định kỳ háng tháng, quý, năm

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán xây dựng

Chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc các ngành liên quan

Thành thạo sử dụng tin học văn phòng, phần mềm kế toán đặc biệt là Excel phục vụ cho công việc

Có khả năng giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực

Trung thực và có thể gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH y tế theo Luật lao động hiện hành

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin