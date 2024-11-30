Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: An Lão, Huyện An Lão

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Hạch toán các khoản thu chi của doanh nghiệp
Làm báo cáo định kỳ háng tháng, quý, năm
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán xây dựng
Chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc các ngành liên quan
Thành thạo sử dụng tin học văn phòng, phần mềm kế toán đặc biệt là Excel phục vụ cho công việc
Có khả năng giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực
Trung thực và có thể gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH y tế theo Luật lao động hiện hành
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG KHANG ĐẠT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 57 khu tái định cư Tam Kỳ, tổ 27, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

