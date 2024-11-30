Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 11 Triệu

Mức lương Đến 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Đường 11, KĐT Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Đến 11 Triệu

Tiếp nhận PR của các phòng ban, kiểm tra tính đúng của PR

Tìm kiếm nhà cung cấp để mua các hàng hóa, dịch vụ có trong PR

Thương lượng và đàm phán về giá với nhà cung cấp

Tiếp nhận hàng hóa để bàn giao có các phòng ban có PR

Theo dõi công nợ, làm đề nghị thanh toán công nợ cho nhà cung cấp.

Thực hiện các báo cáo, đánh giá, bảng biểu và lên kế hoạch mua hàng cho cấp trên

Với Mức Lương Đến 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đằng hoặc Đại học

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về mua hàng hoặc kinh nghiệm về hành chính tổng hợp

Tỉ mỉ, cẩn thận

Có khả năng giao tiếp và đám phán tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

1.Thử việc: Thử việc 02 tháng

2. Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: Làm việc giờ Hành chính (08:00 - 17:00), nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

