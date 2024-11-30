Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ
Mức lương
Đến 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Đường 11, KĐT Sao Đỏ, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Dương Kinh, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Đến 11 Triệu
Tiếp nhận PR của các phòng ban, kiểm tra tính đúng của PR
Tìm kiếm nhà cung cấp để mua các hàng hóa, dịch vụ có trong PR
Thương lượng và đàm phán về giá với nhà cung cấp
Tiếp nhận hàng hóa để bàn giao có các phòng ban có PR
Theo dõi công nợ, làm đề nghị thanh toán công nợ cho nhà cung cấp.
Thực hiện các báo cáo, đánh giá, bảng biểu và lên kế hoạch mua hàng cho cấp trên
Với Mức Lương Đến 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đằng hoặc Đại học
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về mua hàng hoặc kinh nghiệm về hành chính tổng hợp
Tỉ mỉ, cẩn thận
Có khả năng giao tiếp và đám phán tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
1.Thử việc: Thử việc 02 tháng
2. Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: Làm việc giờ Hành chính (08:00 - 17:00), nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật
3. Cơ hội huấn luyện:
4. Đồng nghiệp:
5. Ngày nghỉ:
6. Phúc lợi:
7. Phụ cấp khác :
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ
