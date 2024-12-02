Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ phần VInpearl
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Đảo Vũ Yên, Phường Đông Hải 2, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Kiểm soát thông tin khách hàng, kiểm tra booking, đối chiếu thông tin khách hàng;
Tư vấn các chương trình, hoạt động đang áp dụng;
Giải đáp các thông tin cần thiết khi có yêu cầu;
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên;
Giao tiếp tiếng anh cơ bản
Chịu khó, hòa đồng, vui vẻ;
Nam cao từ 1m70, Nữ cao từ 1m58 trở lên
Giao tiếp tiếng anh cơ bản
Chịu khó, hòa đồng, vui vẻ;
Nam cao từ 1m70, Nữ cao từ 1m58 trở lên
Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ 2 triệu/tháng cho CBNV nhà xa trên 40km; 500k/tháng cho CBNV nhà xa từ 20 - 39km
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đẳng cấp.
Cơ hội được đào tạo & phát triển sự nghiệp tại hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế.
Thu nhập & chế độ đãi ngộ cực kỳ cạnh tranh:
Mức lương hấp dẫn
Đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe PVI
Chế độ hỗ trợ nhà ở đối với các CBNV làm việc xa nhà
Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ nội bộ của tập đoàn Vingroup. Được vui chơi thỏa thích tại VinWonders, Vinpearl Safari;
Được khám bệnh định kì miễn phí hàng năm tại bệnh viên đa khoa Quốc tế VinMec
Thời gian làm việc: 8h/ngày, 1 tuần nghỉ 1 ngày. Được hỗ trợ toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ trong quá trình làm việc
Và rất nhiều ưu đãi khác cho từng vị trí, sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đẳng cấp.
Cơ hội được đào tạo & phát triển sự nghiệp tại hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế.
Thu nhập & chế độ đãi ngộ cực kỳ cạnh tranh:
Mức lương hấp dẫn
Đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe PVI
Chế độ hỗ trợ nhà ở đối với các CBNV làm việc xa nhà
Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ nội bộ của tập đoàn Vingroup. Được vui chơi thỏa thích tại VinWonders, Vinpearl Safari;
Được khám bệnh định kì miễn phí hàng năm tại bệnh viên đa khoa Quốc tế VinMec
Thời gian làm việc: 8h/ngày, 1 tuần nghỉ 1 ngày. Được hỗ trợ toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ trong quá trình làm việc
Và rất nhiều ưu đãi khác cho từng vị trí, sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI